BANC | „Bulă, ți-am făcut sarmale, cozonac și prăjitura ta preferată!”

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit un banc amuzant care-ți va aduce zâmbetul pe buze chiar în dimineața de Paște. Pentru a începe ziua bine, atunci trebuie neapărat să auzi un banc cu Bulă și Bubulina.

– Bulă, ți-am făcut sarmale, cozonac și prăjitura ta preferată!

– Aoleo, ce ai făcut, Bubulino? Ai lovit cumva mașina?!

– Nuuu, Bulă! Te iubesc enorm și abia aștept să ajungi acasă pentru că mi-e dor de tine și vreau să te alint.

– Aaa, deci este și mai grav. Vine mama ta la noi. Câte zile stă?

– Trei săptămâni.

Bulă și Bubulina au o viață plină de peripeții și situații hilare. Discuția amuzantă dintre cei doi, după ce Bubulina l-a prins pe partenerul ei că a călcat strâmb cu vecina de la etajul 4.

– Bulă, ce caută pantalonii tăi la vecinii noștri de la etajul 4?

– Bubulino, să vezi…

– Aștept o explicație, lasă vrăjeala!

– Dar tu de unde știi? Ce ai căutat la ei?

– Am fost ca să îmi iau sutienul, că-l uitasem acolo.

Un tânăr își roagă prietenul să-i aducă cadouri din străinătate, acolo unde este plecat de ani buni. Replica pe care i-o dă românul de peste hotare te va face să râzi cu lacrimi!

-Aduci şi tu nişte cadouri la rude din Italia când vii de Paşte? Hai, că tu eşti plecat, ai bani.

-Sunt plecat de 5 ani. În primul an nu am avut unde să dorm. Săream gardul la o grădiniţă şi dormeam în căsuţele de joacă. În al doilea an, am dormit într-o gheretă, în al treilea şi al patrulea, într-o garsonieră la comun, cu doi români şi trei polonezi, iar acum stau singur, dar fac naveta două ore.

-Ok, înţeleg, eşti nedormit rău, de aia eşti nervos.