BANC | ”Copii, ne poate povesti cineva întâmplări deosebite cu animale?”

La şcoală, ora de biologie:

– Copii, ne poate povesti cineva întâmplări deosebite cu animale?

Georgică:

– Doamna profesoară, într-o zi am plecat cu tata la pădure şi acolo am găsit lângă un copac un pui de pasăre, mic şi golaş, căzut din cuib. L-am dus acasă, i-am făcut un cuib într-o mânecă veche de cojoc, l-am hrănit şi puiul a crescut, i-au crescut penele, era blând, dar toamna glasul sălbăticiei s-a făcut auzit şi puiul a zburat cu celelalte păsări spre ţările calde!

– Bravo Georgică, într-adevăr, o poveste deosebită!

Ionel:

– Doamna profesoară, într-o zi, unchiul meu care este pădurar, m-a luat cu el la pădure. Acolo, într-o tăietură, lângă nişte crăci uscate, am găsit un pui mic, mic de căprioară. Eu am vrut să-l iau în braţe, să-l mângâi, dar unchiul meu nu m-a lăsat, mi-a spus că mama lui este pe aproape, nu l-a părăsit! Şi, într-adevăr, după ce ne-am ascuns, am văzut căprioara care s-a întors la pui şi împreună au plecat în codru!

– Bravo Ionel, frumoasă povestire!

Bulă:

– Doamna profesoară, bunicul meu e baci la o stână şi într-o noapte, cu vreme mai închisă, cu ceaţă, o ursoaică mare a venit şi a sărit în târlă la oi! Bunicul a sărit la ea, să o alunge şi atunci ursoaica s-a ridicat în două labe şi la prins pe bunicu cu brâncile! Bunicu (nu-l cunoaşteţi pe bunicu, dar e un tip ca bradul, trăit numai la stână!) a prins-o şi el în braţe, s-a încordat şi a trântit-o la pământ! Şi dacă tot era la pământ a şi f#**t-o!

– Vai Bulă, interesant! Aşa ceva chiar n-am auzit! Şi bunicul tău?

– E bine, are 80 de ani, e tot la stână!

– Dar ursoaica?

– Nu mai ştiu nimic de ea, dar bunicul găseşte în fiecare dimineaţă în faţa uşii de la stână, ba un coşuleţ cu fragi, ba unul cu zmeură!

Și încă o glumă care să vă facă să zâmbiți

Un tip se uita mulţumit în faţa unei oglinzi la bărbăţia lui:

– Dacă ar fi numai cu cinci centimetri mai lungă, eu aş fi regele!

Nevastă-sa se uită dezamagită la el şi-i spune:

– Dacă ar fi cu numai cinci centimetri mai scurtă, tu ai fi regina!

