BANC | Cum se spune în termeni muzicali: „Stai jos, iubito!”?

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei! Gluma de astăzi te va amuza copios. Tu știi cum se spune în termeni muzical ”stai jos, iubito?”. Spor și voie bună!

– Cum se spune în termeni muzicali: ”Stai jos, iubito?”

– La Sol, Fa !

Alte bancuri amuzante

”Iubi, chiar sunt grasă?”

– Iubi, chiar sunt grasă?

– Nu iubire mea! Ești suplă ca o gazelă… sau cum naiba s-o numi animalul ăla cu trompă.

”Iubitule, te rog să mă înțelegi. Abia ne-am cunoscut”

– Iubitule, te rog să mă înțelegi. Abia ne-am căsătorit. Nu îmi este ușor să mă despart de obiceiurile mele de fată. Cel puțin, nu imediat.

– Nici nu e nevoie. Continuă să ceri bani de la ai tăi ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

”Frumoas-o, âm place de tine”

– Frumoas-o, âm place de tine. Ce zici să nen-tîlnim?

– 150 RON/oră.

– Iești prostituată?

– Profesoară de limba română…

Un bărbat avea trei iubite

Era odată un bărbat care avea trei iubite, dar nu știa cu care să se însoare. Așa că a decis să-i dea fiecăreia câte 5.000 de dolari ca să vadă cum îi cheltuie.

Prima iese în oraș și se machiază de toți banii. Își ia haine noi, își schimbă coafura, își face manichiura, pedichiura, tot tacâmul și-i zice bărbatului:

– Am cheltuit banii ca să fiu frumoasă pentru tine pentru că te iubesc așa de mult.

A doua a ieșit în oraș și a cumpărat crose noi de golf, un CD-player, un televizor și o combină și i le-a dat bărbatului. Aceasta i-a zis:

– Am cumpărat aceste cadouri pentru tine cu banii pentru că te iubesc așa de mult.

Cea de-a treia ia cei 5.000 de dolari și-i investește în acțiuni, își dublează suma, returnează cei 5.000 de dolari bărbatului și reinvestește restul. Ea i-a zis:

– Investesc restul banilor pentru viitorul nostru, pentru că te iubesc atât de mult.

S-a gândit el mult despre cum au cheltuit femeile banii și a decis să se însoare cu cea care are sânii cei mai mari.