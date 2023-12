BANC | De ce îl înșală Bubulina pe Bulă, de fapt

Banc. Foc și pară, Bulă o acuză pe soția lui că l-ar fi înșelat. Bubulina recunoaște, apoi Bulă o întreabă ce are în plus cel cu care l-a înșelat, față de el. Dialogul stârnește amuzamentul. Spor la râs!

Într-o seară, Bulă ajunge foc și pară acasă. Imediat cum intră pe ușă, își ceartă nevasta:

– Bubulino, am aflat că mă înșeli!

– Bulă, trebuie să recunosc că este adevărat, din păcate.

– Ok, apreciez sinceritatea. Dar o singură întrebare am. Dacă poți fi la fel de sinceră: Ce are el în plus față de mine?

– Of, dragul meu, Bulă. Vrei răspunsul în euro sau în centimetri?

Banc. Bulă și șefa

Bulă intră în biroul șefei lui și îi zice:

– Ce faci, păpușă?

Șefa, indignată:

– Domnu’ Bulă, dar cum vă permiteți?

– Ete, așa vorbesc eu cu tipele cu care am dormit împreună!

– Da’ când am dormit noi doi împreună, domnu’ Bulă?! replică indignată șefa.

– Ieri, la ședința de analiză a rezultatelor departamentului nostru…

Bulă, sfatul de la tată și căsătoria cu Jane

Românul Bulă se însoară cu americanca Jane.

Înainte de prima noapte, tatăl îi dă niște sfaturi băiatului:

– Bulă, pentru început ia-o în brațe și du-o în pat, ca să îi arăți cât de puternică este România.

– Bine tată, asa o să fac!

– Pe urmă, dezbracă-te și arată-i cât de frumoasă este România!

Din altă cameră, se aude glasul bunicului:

– Iar apoi, rezolvă-te singur, ca să-i arăți că România este independentă și nu are nevoie de ajutorul Americii!