BANC | Dimineața, șeful ajunge la birou cu fermoarul de la pantaloni desfăcut. Secretara...

Dimineaţa, şeful ajunge la birou cu fermoarul de la pantaloni desfăcut. Secretara, jenându-se să-I spună direct, îl abordează pe ocolite:

– Şefu, când ai plecat de acasă, ai închis uşa de la garaj? Întrebarea nu are darul să-l lumineze, aşa că tipul intră în birou un pic nedumerit. Când se aşază, vede însă că are prohabul desfăcut. Îşi dă seama ce-a vrut să spună secretara şi se gândeşte s-o necăjească un pic. O cheamă în birou şi-o întreabă:

– Auzi, când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?

Secretara, zâmbind:

– Nu, şefu. Am văzut un Mini cu două cauciucuri dezumflate…