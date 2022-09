BANC | Doi prieteni stau de vorbă: ”Înainte să suflu, mi-am pus o dorință”

Banc. Vă îndulcim seara cu o serie de bancuri cu și despre șoferi. Spor la râs, dragi cititori!

Doi prieteni stau de vorbă la o bere:

– Înainte să suflu, mi-am pus o dorință.

– Și?

– Nimic, tot mi-au luat permisul…

Vezi și BANC | „ÎMI PLACE MULT DE TINE, TE VISEZ ÎN FIECARE NOAPTE, NU MAI POT DE DRAGUL TĂU”

Polițistul care oprește o doamnă în vârstă în trafic

Agentul de circulaţie opreşte o maşină condusă de o doamnă în vârstă:

– Doamnă! Nu e bine să conduceţi cu 20 km/h, fiindcă stânjeniţi circulaţia!

– Dar eu numai am respectat limitarea de viteză de 21 km/h.

– Doamnă! Acel indicator nu arată limitarea de viteză, ci faptul că rulaţi pe Drumul Naţional nr. 21.

– Zău? Multumesc mult…

Agentul observă că pasagerii stau într-o linişte mormântală în maşină.

– Doamnă! De ce stau aşa încremeniţi pasagerii dumneavoastră?

– Oh, nu au nimic… Încă nu şi-au revenit de când am virat de pe Drumul Naţional nr. 195.

Citește și BANC | „CE BINE-I SĂ FACI DRAGOSTE CU SOȚUL TĂU, CÂND COPILUL E LA ȘCOALĂ!”

Polițistul care oprește un șofer și îl pune să sufle în fiolă

Polițistul vrea să-i pună fiola unui șofer.

– Nu pot să suflu, am astm.

– Atunci, hai să-ți luăm sânge.

– Nu pot, sunt hemofilic.

– Atunci, hai să mergi pe dunga albă.

– Nu pot, sunt beat!

Vezi și BANC | „BULĂ S-A ÎMBĂTAT ASEARĂ CA UN PORC ȘI NU A AJUNS ACASĂ NICI PÂNĂ LA ORA ASTA!”

Sursă foto: Pixabay