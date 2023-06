BANC | După o noapte în Centrul Vechi, Bulă are noroc și agață o tipă

CANCAN.RO vă oferă un motiv în plus de a zâmbi. Bancul pe care îl prezentăm, în cele ce urmează, este epic. Iată cum arată dialogul dintre Bulă și noua lui cucerire.

„După o noapte în Centrul Vechi, Bulă are noroc și agață o tipă. O duce acasă la el și trece la treabă. La un moment dat, însă, tipa începe să râdă:

– Bulă, văd că nu ai desfăcut multe sutiene la viața ta. Ești începător!

– Eii, așa este. Dar ce m-a dat de gol?

– Faptul că ai folosit foarfeca!”

Alte bancuri amuzante

Bulă, personajul legendar al umorului românesc

În prima zi de facultate, un profesor stă la masă și mănâncă, în cantină. Neinvitat, Bulă îl vede și se așază lângă el. Vizibil iritat, profesorul îl întreabă:

– Student Bulă, am o întrebare: De când mănâncă vulturul și porcul la aceeași masă?

– Am înțeles, domnul profesor, nu face nimic, îmi iau zborul acum!

Ion și Maria, savuroși ca de obicei

Maria se hotărăște să-i spună lui Ion că vrea să divorțeze.

Vine Ion acasă.

Maria: Ioane, am o veste proastă să-ți spun.

Ion: Eu am o veste bună.

Maria: Spune tu primul.

Ion: Am câștigat la loto o grămadă de bani.

Maria: Am ars cârnații…..