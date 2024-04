BANC | „Ești frumoasă, dar…”

Dragi cititori, continuați-vă ziua într-o notă pozitivă. CANCAN.ro a pregătit pentru voi un banc copios, menit să vă facă ziua mai bună. Spor la distracție și voie bună! Protagonistul de astăzi este un bărbat care nu este pregătit pentru o relație.

Iată gluma pe care v-o propunem în această zi de marți:

– Ești frumoasă, dar nu ești ceea ce caut eu în momentul de față.

– Dar ce cauți?

– Un tirbușon.

Asta nu este tot! O zi fără distracție este o zi pierdută. CANCAN.ro v-a mai pregătit încă o surpriză! Bucuria și veselia sunt la ele acasă. Nu uitați să zâmbiți în fiecare zi. Continuați-vă ziua într-o notă pozitivă. Mai jos vă așteaptă o serie specială de bancuri bonus.

Alte bancuri amuzante. Râzi cu lacrimi!

Bulă la ora de română

La şcoală, profesoara lui Bulă dă clasei drept temă o propoziţie cu expresia „mama e numai una”. Următoarea zi, la şcoală, profesoara îi întreabă pe colegii lui Bulă ce propoziţii au făcut cu „mama e numai una”:

– Ionel, tu ce ai scris?

– Păi, când am fost bolnav, mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una.

– Bravo!

– Dar tu, Georgele, ce ai scris?

– Când nu ştiam să fac un exerciţiu la matematică, mama m-a ajutat, mama e numai una.

– Excelent! În sfârşit, a venit şi rândul lui Bulă.

– Şi tu, Bulă, ce ai scris?

– Păi eu când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame şi am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a spus că sunt două chiftele în frigider, am deschis frigiderul şi apoi am strigat: MAMA, E NUMAI UNA!

