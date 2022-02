BANC | Gheorghe se însoară cu Maria. După prima noapte, se plânge că nu s-a întâmplat nimic

Începe-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi:

Gheorghe se însoară cu Maria. Dupa prima noapte, Maria se plânge că nu s-a întâmplat nimic. A doua zi, la fel, a treia zi, la fel. După un an, Maria intentează divorţ.

Judecătorul:

– Ia zi, fetiţo!

Maria:

– Domnule judecător, de un an de zile sunt cu el şi tot fecioară am rămas. Ori nu vrea, ori nu poate.

Judecătorul:

– Frumuseţea asta de fată? Ia zi, băiete!

Gheorghe:

– Domnule judecător, eu şi pot, şi vreau, da nu ştiu ce-i atâta grabă!