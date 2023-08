BANC | Ioana vine în fustă la biserică

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de top. Vezi în ce situație hilară ajunge Ioana, când merge la biserică. Râzi cu lacrimi!

Iată gluma:

„Ioana vine în fustă la biserică. În față, fusta ei are şlit care rămăsese deschis. Preotul când o vede, uită de slujba ce avea să o ţină, dar dascalul îl ajută. Şi începe aşa:

-Dă-i Doamne un ac cu ață, ca să-și coasă fusta-n faţă. Că se vede goliciunea şi se scoală spurcăciunea”

(VEZI ȘI: BANC | După ce face dragoste cu o tipă, Bulă ia un carnețel și începe să noteze ceva)

Bancuri alese

Dorel, bețivul satului, la slujba de duminică

La un moment dat, Dorel vede în depărtare pe cineva în rochie. Își ia inima în dinți, se apropie și șoptește tandru la ureche:

-Baby! Dansezi?

-Nici vorbă! Ești nebun? Dispari!

Dorel nu acceptă un răspuns negativ și insistă:

-Și care ar fi motivele pentru care nu vrei să dansezi cu mine?

-Am trei motive:

Suntem la slujbă, în biserică!

Eu nu dansez pe Sfânta Evanghelie!

Baby e maică-ta… eu sunt părintele!

Un preot la slujbă își spune predica

– Copiii mei, nu fumați…. fiindcă o țigară duce la un pachet, un pachet duce la un pahar, un pahar la mai multe pahare, mai multe pahare la o femeie, o femeie la mai multe femei…

La care unul dintre enoriași întreabă:

– Unde ați spus părinte că se vând țigările astea?

Bulă, la slujbă

La slujba de duminică, preotul vorbeşte despre faptul că trebuie să facem bucurii aproapelui. Bulă zice:

– Părinte, eu am făcut o bucurie cuiva săptămâna asta!

-Cum aşa?

– Am stat vreo trei ore pe la un prieten şi când am spus că e timpul să plec, nevastă-sa a zis “Mă bucur!”.

Preotul, despre minciună

„Un preot, la sfârșitul slujbei de duminică, le spune enoriașilor:

-Duminica viitoare vă voi vorbi despre minciună. Pentru asta, vreau să vă rog până atunci să citiți capitolul 17 din Marcu.

Duminica viitoare, preotul zice:

-Așa cum v-am spus, astăzi vom vorbi despre minciună. Toți cei care ați citit, așa cum v-am rugat, capitolul 17 din Marcu, să ridicați mâna.

Toți enoriașii ridică mâna. Preotul zice:

-Exact despre asta voiam să vă vorbesc. Nu există capitolul 17 în Cartea lui Marcu…”, a fost bancul de astăzi.

Dacă ți-au plăcut glumele, nu ezita să le dai un „share” pe Facebook! Fii tu amuzantul duminicii și distribuie zâmbete în rândul prietenilor tăi!

(NU RATA: BANCUL ZILEI | Mama soacră, către ginere: „Uite ce am pățit astăzi”)