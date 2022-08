BANC | Ion la psihiatru: ”Domnule doctor, faceți ceva cu nevastă-mea!”

Banc. Vă îndulcim seara cu o serie de bancuri! Spor la râs, dragi cititori!

Ion merge la un psihiatru și se plânge:

– Domnule doctor, faceți vă rog ceva cu nevastă-mea! Nu mai știu ce să fac cu cele 20 de pisici ale ei. Mirosul din casă a devenit insuportabil.

– De ce nu deschideți geamurile?

– Păi, ar zbura cei 100 de porumbei ai mei.

Ion și Maria se bagă repede în pat

Vine Ion acasă de la oraş şi zice către Maria, hotărât:

– Marie, stinge lumina, trage perdelele şi în pat iute!

– Mă Ioane, da mai am de lucru.

– Dac-am zis, am zis!

Vede Maria că n-are încotro, se conformează. Se pune şi Ion în pat, trage plapuma peste ei şi zice:

– No, acum Marie, să-ţi arăt ce ceas cu fosfor mi-am cumpărat.

Maria devine geloasă pe Ion!

Într-o noapte, Ion și Maria, proaspăt căsătoriți, stăteau de vorbă:

– Mă, Ioane, spune drept, pe cine ai mai avut înaintea mea?

– Pe Florica.

– Numai pe ea?

– Pe Veta, Maricica, Rozi… bla bla bla.

– Să știi că sunt geloasă!

– Lasă, mai bine ai fi mulțumită că te-ai calificat în finală.

Ion, Maria și Antonio Banderas într-un hotel

Vasile stă la o vorbă cu prietenul lui, Ion:

– Vasile, am fost în Turcia la all inclusive, excepțional: mănânci cât vrei, bei cât vrei, cu bar la piscină, lux mare. Da’ să vezi ce fază pățesc: mă duc într-o dimineață la micul dejun, Maria mea rămâne în cameră. Cand mă întorc, ia-o pe Maria de unde nu-i!

O caut peste tot, mă panichez, mă duc la recepție și aflu că e în camera la Antonio Banderas. Mă duc acolo, bat la ușă, deschide Antonio.

Antonio, bărbat bine: înalt, frumos, plin de mușchi, brunet, ochi albaștri, fără pic de burtă.

Când colo, iese Maria mea dezbrăcată din baie! Cu sânii vai mama ei, fundul lăsat, cearcăne… bă, mi-a fost o rușine de omul ăla…

sursă foto: Pixabay