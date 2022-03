BANC | Ion şi Maria mergeau în fiecare an să vadă spectacolul de Ziua Aviaţiei

Banc. Vă îndulcim seara cu o serie de bancuri! Spor la râs!

Ion şi Maria mergeau în fiecare an să vadă spectacolul de Ziua Aviaţiei şi în fiecare an Ion era tentat să se plimbe cu elicopterul, dar de fiecare dată primea acelaşi răspuns de la Maria:

– Ion, ai înnebunit, 5000 de lei sunt totuşi 5000 de lei.

S-a întamplat mai mulţi ani la rând şi, anul acesta, Ion a decis:

– Marie, fac 70 de ani, nu ştiu cât mai trăiesc şi poate este ultima şansă.

– Ion, tot tembel ai rămas, 5000 de lei sunt totuşi 5000 de lei.

Pilotul elicopterului a auzit discuţia şi a venit cu o propunere:

– Pentru că este Ziua Aviaţiei, astăzi vă fac o reducere semnificativă, amândoi la preţ de unul. Iar dacă pe parcursul zborului nu scoateţi nici un cuvânt, pur şi simplu nu îmi daţi nici un ban.

De îndată ce a decolat de pe pistă, pilotul a început tot felul de manevre riscante, coborâri aproape de sol … nici un sunet, întoarceri … nici un sunet, răsuciri … nici un sunet.

După aterizare, pilotul se întoarce către Ion și îi spune:

– Sunteţi tari, dom’le, nici un sunet, am rămas impresionat …

Ion, livid la faţă, găseşte puterea să îngâne:

– Eu … am vrut să zic ceva când a căzut Maria din elicopter, dar totuşi 5000 de lei rămân 5000 de lei.

La porțile Raiului se întâlnesc 2 bărbați:

– De ce ai murit?

– Am murit de frig, dar tu?

– Am murit de bucurie.

– Adică?

– M-a sunat cineva spunând că la mine acasă era un bărbat în pat cu soția mea. Am ajuns acasă, l-am căutat și nu l-am găsit nici în dulap, nici în grădina, nu l-am găsit și am murit de bucurie!

– Băi, de ce nu te-ai uitat în frigider?

Soția se ceartă cu soțul:

– În viața mea au existat numai doi bărbați adevărați!

Soțul curios:

– Și cine-i cel de-al doilea?

– Tu nici pe primul nu-l cunoști.

Sursî foto: Pixabay