BANC| ”Îți mulțumesc pentru noaptea trecută, te ador”

CANCAN.RO ți-a pregătit gluma zilei. Bancul de astăzi te va face să râzi cu gura până la urechi. Un tip îi mulțumește unei tipe pentru seara împreună. Vezi ce răspuns primește din parte iubitei sale.

-Mulțumesc pentru seara trecută, te ador.

-Eeee, nu a fost cine știe ce. Ți-am spus că eu nu știu să fac decât două feluri de mâncare, lasagna și mâncărica de cartofi.

-Și aseară ce am mâncat, lasagna sau mâncărică de cartofi?

Citește și alte bancuri amuzante

O femeie ajunge la medicul ginecolog

Domnule doctor, am o problemă cu steriletul. Aş vrea să-l schimbați.

– Dar abia ce vi l-am pus săptămâna trecută!

– Dar soțul se plânge că îi rămâne un gust metalic în gură.

– Este din de aur, nu se poate! Poate soțul dumneavoastră are o problemă.

– Nu are, că s-au mai plâns şi alţii!

”Aseară, nevastă-mea a lăsat un bilețel pe frigider”

Aseară, nevastă-mea a lăsat un bileţel pe frigider: ”Nu mai merge, nu mai suport! Plec la mama!”

Am deschis frigiderul.

Lumina dinăuntru s-a aprins, iar berea era rece ca gheaţa.

Nu pricep ce naiba voia nevastă-mea să spună, frigiderul funcţiona excelent!

Un tip vorbește cu soția lui

Un tip vorbea cu soţia:

– Azi mi s-a întâmplat o chestie ciudată, zice el. În timp ce mă aflam în tramvai, un tip mi-a strigat, „Hopa, IMPOTENTULE!”.

– Ei, dragă, sunt tot felul de nebuni, îi răspunde nevasta. Nu-i mai băga şi tu în seamă…

A doua zi, în timp ce soţul mergea din nou cu tramvaiul spre serviciu, acelaşi individ se apropie de el şi îi striga:

– Hopa, PÂRÂCIOSULE…

”Ieri seară, mă aflam la bar, când am primit un apel de la soția mea”

Ieri seară, mă aflam la bar, când am primit un apel de la soția mea:

– Cina este gata! strigă ea. Dacă nu ajungi acasă în 20 de minute, să știi că o voi arunca la câine!

– Nu fi absurdă, îi răspund. Ce vină are el?