BANC | La petrecerea de Revelion, după câteva pahare bune, Ștrulă îl întreabă pe Bulă

Este ultima zi din acest an, iar CANCAN.RO vrea să o petreceți numai cu voie bună și veselie. Așa că, vă punem la dispoziție o glumă amuzantă cu Bulă și Ștrulă la Revelion. Conversația hilară dintre cei doi amici despre noaptea de Anul Nou. Vei râde cu lacrimi!

Iată gluma de astăzi:

La petrecerea de Revelion, după câteva pahare bune, Ștrulă îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, ce îți place mai mult: petrecerea de Revelion sau să te culci cu nevastă-ta?

– Hmmm! Sincer, îmi place mai mult petrecerea de Revelion.

– Cum așa, Bulă? – Se întâmplă mai des!

Alte bancuri amuzante

Știm cât de mult vă plac bancurile despre viața lui Bulă, așa că noi vă mai prezentăm câteva pentru o porție binemeritată de râs.

Bulă intră în alimentară. O vede pe vânzătoare și o întreabă, pe un ton arogant:

– Bună dimineața. Domnișoară, brânză roquefort aveți?

– Ce să am?

– Brânză roquefort, domnișoară. Este o brânză specială, cu mucegai.

– Aaa, am înțeles. Nu am brânză de aia, dar am câteva legume și câteva pâini roquefort, dacă doriți.

Bulă și Bubulina au plecat în concediu cu mașina. Brusc, soţia sare alarmată:

– Aoleu! Bulă, întoarce mașina, mergem acasă! Am uitat fierul de călcat în priză. Doamne, sper să nu fi pornit vreun incendiu!

– Bubulino, nu ne întoarcem şi nu va fi nici un incendiu, te asigur.

– Cum poți fi atât de sigur, Bulă?!

– Sunt 100% sigur, pentru că n-am închis robinetul de la chiuvetă.

Bubulina se întoarce de la shopping. Își vede soțul și îi spune:

– Bulă, am două vești pentru tine: una bună și una rea. Cu care să încep?

– Of, Bubulino, zi-o pe aia rea.

– Veste rea este că ți-am cheltuit toți banii.

– Asta este, nu e prima dată. Și cea bună?

– Vestea bună, Bulă, este că te iubesc și așa, sărac, cum ești.

Într-o după-amiază, Bulă îi spune nevestei lui, Bubulina:

– Dragă, am invitat un prieten la cină!

– Cum?! Bulă, ai înnebunit?! Nu vezi că toată casa este cu susul în jos, că n-am apucat să fac nici mâncare, nici cumpărături măcar, că toate vasele sunt murdare?!

– Știu toate astea, Bubulino!

– Păi și atunci, de ce ți-ai invitat prietenul la cină?

– Pentru că are de gând să se însoare!.

Bulă și Bubulina sunt la tribunal. Vor să divorțeze. Judecătorul o întreabă mai întâi pe Bubulina:

– Doamnă, de ce vreți să divorțați?

– Bulă nu mai este de rangul meu.

– Ah, am înțeles. Dar dumneavoastră, domnule, de ce vreți să divorțați?

– Păi, domnule judecător, nici Bubulina nu mai este de ranga mea!