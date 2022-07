BANC | Mărioara vine de la şcoală ţopăind de fericire: „Mami, mami azi am învăţat să..”

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. CANCAN vă propune un banc care te va face să râzi cu poftă.

Mărioara vine de la şcoală ţopăind de fericire:

– Mami, mami, azi am învăţat să numărăm! Toţi copiii au numărat până la 4, dar eu până la 10! Uite: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!

– Bravo!

– E din cauză că sunt blondă?

– Da, pentru că eşti blondă.

A doua zi, la fel:

– Mami, mami, azi am învăţat alfabetul: ceilalţi copii au ştiut până la D iar eu până la J! Uite: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j!

– Bravo!

– E din cauză că sunt blondă?

– Da, pentru că eşti blondă.

Următoarea zi, vine fata de la şcoală.

– Mami, mami, azi, după ora de sport, în vestiar am văzut ca niciuna dintre fete nu are sânii crescuţi, iar eu am 85 cm la sutien. E din cauză că sunt blondă?

– Nu draga mea, este doar din cauză ca ai 25 de ani!