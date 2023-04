BANC | O blondă, o roșcată și o brunetă sunt pe un vapor

CANCAN.RO vă aduce azi în atenție un nou banc amuzant. De data această vă puteți delecta cu peripețiile a trei femei, o blondă, o roșcată și o brunetă. Cum blondele sunt renumite pentru inventivitatea lor, citește în continuare ce soluție a găsit eroina noastră într-un moment critic.

Bancurile cu blonde au devenit de-a lungul anilor nelipsite din cercurile de glumeți. Bancul de azi vă prezintă peripețiile a trei femei, o blondă, o roșcată și o brunetă. Aflate la bordul unui vas ce se scufundă, cele trei încearcă să se salveze. Nu o să te oprești din râs când vei vedea cum a reacționat blonda când a trebuit să înoate până la mal pentru a se salva.

(VEZI ȘI: BANC | Bubulina e supărată: „Bulă, am fost la ghicitoare și mi-a spus că nu mă mai iubești”)

Bancul zilei te face să râzi cu lacrimi

Vă redăm în continuare întâmplarea amuzantă:

O blondă, o roșcată și o brunetă sunt pe un vapor. Acesta se scufundă. Erau 25 de kilometri până la mal.

Roșcata înoată 10 km, obosește și se îneacă.

Următoarea merge bruneta. Înoată 18 km, obosește și se îneacă.

Ultima pleacă blonda, zicând că este mai bună decât celelalte două. Înoată 20 km, obosește și se întoarce înapoi!

Dacă ți-a plăcut gluma, amuză-i și pe prietenii tăi cu ea!

Ion și Maria, mereu savuroși

Acest banc vă redă discuția amuzantă dintre două personaje îndrăgite ale umorului românesc, Ion și Maria. Fiecare dintre cei doi încearcă să-și surprindă partenerul cu câte o veste. Ce a ieșit, citește în continuare!

Redăm discuția amuzantă dintre Maria și Ion:

Maria se hotărăște să-i spună lui Ion că vrea să divorțeze.

Vine Ion acasă.

Maria: Ioane, am o veste proastă să-ți spun.

Ion: Eu am o veste bună.

Maria: Spune tu primul.

Ion: Am câștigat la loto o gramadă de bani.

Maria: Am ars cârnații…..

Ion și Maria, discuție amuzantă în noaptea nunții

Un alt banc amuzant cu Ion și Maria este cel în care cei doi petrec noaptea nunții împreună. Ce a ieșit citiți în continuare.

Ion şi Maria în noaptea nunţii. Maria stătea în pat, într-o ţinută sexy, şi îl aştepta pe Ion, care se uita pe fereastră. Aşteaptă ea o jumătate de oră, după care îi spune:

– Hai, mă Ioane, ce faci acolo?

– Stai, fă, că vin acu!

Încă o jumate de oră şi Maria zice:

– Hai, mă Ioane, că te aştept! Sunt numai a ta! Ia-mă!

– Ho, fă, că vin acu, ce te grăbeşti aşa?

Peste încă o jumate de oră, Maria se duce la Ion, supărată:

– Hai, mă, ce naiba faci acolo?

Ion, îngîndurat, uitîndu-se în continuare pe fereastră, spune:

– Fă, Mario, avea dreptate tata că-i frumoasă noaptea nunţii!

(NU RATA: BANC | „Ce amintiri aveți din comunism?”)