BANC. O tânăra geloasă vrea să iși testeze soțul și să vadă dacă acesta o înșală

Iată care este propunerea noastră pentru astăzi:

O tânăra geloasă vrea să iși testeze soțul și să vadă dacă acesta o inșela.

Așa că i-a scris o scrisoare în care i-a spus că s-a săturat de el și că l-a părăsit, a lăsat-o la vedere, apoi s-a ascuns sub patul din dormitor.

Bărbatul a ajuns acasă, a citit scrisoarea, a scris ceva, apoi a început să cânte și să danseze.

Și-a luat telefonul și a sunat pe cineva.

– Bună, iubito, tocmai îmi schimb hainele și vin la tine. Cât despre proasta cealaltă, s-a prins în sfârșit că îmi băteam joc de ea și a plecat. Am făcut o greșeala imensă când m-am însurat cu ea. Îmi doresc să te fi întâlnit mai devreme. Ne vedem în curând, iubito!”, a spus soțul femeii, apoi a părăsit camera.

Plângând, femeia a ieșit din ascunzătoare și a citit ce i-a scris soțul ei:

“Ți se vedeau picioarele, idioato. Mă duc după pâine”…

Alte bancuri despre gelozie

In timp ce barbatul ei era plecat in delegatie, o tipa isi cheama cativa prieteni pe-acasa. S

ticlele se golesc una cate una, hainele dispar, muzica e data la maxim, cand usa se deschide si in camera intra sotul.

Ea isi aduna puterile, isi trage o camasa pe ea, da peste cap un pahar si spune:

– Si-acum iar incepem: gelozii, suspiciuni…

– Ești cea mai geloasă femeie din câte cunosc.

– Păi, in gura ma-tii, mai cunoști și altele ?

Intr-o criza de gelozie, ea ii reproseaza sotului:

– Gaseam pe haina ta, acum 20 de ani, fire de par blond. De la o vreme nu mai gasesc nimic.

– Nu imi vine sa cred ca ai ajuns sa ma inseli cu o femeie cheala!

