BANC| Pe timpul lui Ceaușescu, în timp ce patrula, un milițian se întâlnește cu un cetățean si-l întreabă ce caută pe stradă

Începe-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi:

Pe timpul lui Ceausescu, in timp ce patrula, un militian se intalneste cu un cetatean si-l intreaba ce cauta pe strada, nu are serviciu? Cetateanul ii raspunde:

– Nu am serviciu, eu traiesc din pariuri.

– Pai cum faci?

– Pai uite cum fac! Pun pariu cu tine ca-mi musc nasul, pe 100 de lei.

– Nu te cred!

Cetateanul avea proteza la nas, il ia si-l baga in gura. Militianul:

– Hai sa mai facem un pariu pe inca 100 de lei.

– Bine, raspunde cetateanul. Pun pariu cu tine ca-mi musc ochiul.

– Ba,ma lasi, nu te cred!

Cetateanul avea ochi de sticla, il ia si-l musca. Militianul mai pierde inca 100 de lei si, foarte suparat, ii propune cetateanului sa mai faca inca un pariu. Cetateanul e de acord:

– Bine! Acum fac pariu cu tine ca, daca imi dai paltonul sa incerc, reusesc sa urinez prin gaurile de la nasturii de la paltonul tau pe 300 lei.

Bineinteles ca nu reuseste acest lucru si pierde 300 de lei. Militianul:

– Ba, dar prost mai esti, ti-am luat la pariuri 100 de lei!

Cetateanul il intreaba pe militian:

– Il vezi pe cetateanul din fata magazinului? Am facut pariu cu el ca ma urinez pe paltonul unui militian pe 1000 lei.