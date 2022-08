BANC | Un bărbat avea trei femei cu care voia să se însoare și nu știa pe care să o aleagă

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. CANCAN vă propune un banc care te va face să râzi cu poftă.

Un bărbat avea trei femei cu care voia să se insoare și nu știa pe care să o aleagă.

Așa că hotărâ să le dea la fiecare câte 3000 $ și să vadă ce face fiecare cu ei.

Prima cheltuie banii pe îmbrăcăminte, farduri, coafură etc:

– Uite am cheltuit banii ca să fiu frumoasă pentru tine, pentru că te iubesc.

A doua îi cumpără lui adidasi, tv, rachetă de tenis, echipament de fotbal, bere etc.

– Uite am cheltuit banii pentru ce îți place ție, pentru că te iubesc.

A treia a investit banii, și a făcut 10000$.

– Uite cei 3000$ pe care mi i-ai dat și câștigul de 7000$ i-am investit iar, pentru noi, pentru că te iubesc.

După o lungă deliberare … s-a decis și a ales-o pe cea cu sânii cei mai mari!

Și încă o glumă care să vă facă să zâmbiți

La ușa lui Bulă sună un neamț.

– Nu vă supărați, mă puteți găzdui și pe mine la noapte? Plătesc bine.

Bulă acceptă și îl culcă pe neamț în singurul pat pe care îl avea, între el și Bubulina.

A doua zi, neamțul plătește și pleacă.

– Mi se pare mie, sau neamțul s-a dat la tine azi-noapte?

– Așa e!

– Și tu n-ai zis nimic?

– Păi ce, eu știu nemțește?

