Bancu: „Dacă jucăm așa, ne dau cei de la Leipzig cu terenul în cap!”

Mijlocaşul echipei Universitatea Craiova, Nicuşor Bancu, a declarat la finalul partidei pe care echipa sa a terminat-o nedecis, 2-2 cu FC Botoșani în Bănie, că îi este frică ca Universitatea să nu se facă de râs în Europa League cu Leipzig!

„Moralul la pământ, zero. Ne gândim că ne ducem acolo şi ne facem de râs. Până la urmă, trebuie să ne jucăm şansa, este un meci foarte greu, Europa, niciun meci nu seamănă cu altul. Sperăm să ieşim cu capul sus. Cu acelaşi sistem, anul trecut a fost bine, am ajuns pe locul trei, am câştigat Cupa României, toată lumea ne felicita. Anul ăsta se pare că nu mai sunt lângă noi, tot timpul ne înjură. Este greu şi pentru noi când publicul nu este cu noi acasă. Ne simţim inferiori, parcă sunt cu cei care vin aici. Anul trecut erau al 12-lea jucător, astăzi nu a fost aşa. Trebuie să fie alături de noi şi să ieşim din pasa asta”, a declarat Nicușor Bancu.

La rându său, Alex Mitriță a afirmat că deși echipa nu a câștigat în acest debut de sezon al Ligii I, jocul echipei este în creștere și a cerut răbdare suporterilor.

„Am avut un meci bun, am avut determinare, atitudine, din păcate am luat goluri pe greşelile noastre. Noi trebuie să mergem acolo la Leipzig să ne jucăm şansa. Este o echipă foarte bună, cu buget foarte mare, dar mergem acolo să ne jucm şansa. Sper ca cei care vin să ne ajute. Cei care au intrat în această seară ne-au ajutat mult. Este normal că toţi aşteaptă trofee de la noi. Dar trebuie să aibă răbdare, nu trebuie să ne huiduie aşa de mult. Le mulţumesc celor care ne-au susţinut, e abia începutul campionatului”, a declarat Mitirță.