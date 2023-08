BANCUL DE LUNI | „Salut, sunt amantul nevestei tale!”

Ziua bună se cunoaște de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagonistul de astăzi este un amant, care se află într-o situație destul de complicată. Deznodământul este hilar.

– Sal. Sunt amantul lu nevastă-ta.

– Și ce vrei?

– Ați plecat în concediu și m-ați uitat închis în șifonier. O tot sun, dar nu răspunde. Nu puteți veni măcar cu câteva zile mai devreme?

– Sună la 112, că are un amant și acolo. Te ajută el.

Alte bancuri amuzante

– Să ştii că mi-a plăcut foarte mult prima noastră întâlnire. Ești o tipă deosebită. Un dar al zeilor. Dacă aş fi poet, ți-aş închina o glosă pentru fiecare gest al tău. Chipul tau angelic, desăvârşit în absolut, mi-a tulburat existența. Spune și tu ceva.

– Mam d-us s-ami fac unghi cu gel. Iti scriiu m-ai ancolo

Am fost la un interviu pentru angajare. La proba practică mi s-a spus:

– Ia laptopul meu și încearcă să mi-l vinzi!

Am pus mâna pe el, l-am luat sub braț și am ieșit din birou. După două minute am fost sunat să i-l aduc înapoi. I-am răspuns că asta îl costă 250 de euro.

Două blonde la duș:

-Dă-mi, te rog, șamponul tău!

-Dar ai unul lângă tine.

-Știu, dar ăsta este pentru păr uscat și eu am părul ud.

Bulă avea 3 iubite și nu știa cu care dintre ele să se însoare. Așa că a decis să-i dea fiecăreia câte 5.000 de euro, ca să vadă cum îi cheltuie fiecare.

Prima iese în oraș și se machiază de toți banii. Își ia haine noi, își schimbă coafura, își face manichiura, pedichiura, tot tacâmul și-i zice lui Bulă:

– Bulă, am cheltuit banii ca să fiu frumoasă pentru tine, pentru că te iubesc așa de mult.

A doua iubită a ieșit în oraș și a cumpărat crose noi de golf, un CD player, un televizor și o combină și i le-a dat lui Bulă.

– Am cumpărat aceste cadouri pentru tine, pentru că te iubesc așa de mult.

Cea de-a treia ia cei 5.000 de euro și-i investește în acțiuni, își dublează suma, returneaza cei 5.000 de euro lui Bulă și reinvestește restul. Și îi zice:

– Bulă, investesc restul banilor pentru viitorul nostru, pentru că te iubesc atât de mult.

La final, s-a gândit el mult și bine cum au cheltuit femeile banii și a decis să se însoare cu cea cu sânii cei mai mari.

