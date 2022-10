Bancul de weekend | Un tip se duce la ghicitoare: „Văd că ești însurat și ai 2 copii”

Bancul de weekend. Vă îndulcim ziua de duminică cu o serie de bancuri. Spor la râs, dragi cititori!

Un tip se duce la o ghicitoare, iar ea, uitându-se într-un glob de cristal, îi spune:

– Văd că ești însurat.

– Da, răspunde tipul.

– Și ai doi copii…

– Nu, am trei copii!

– Asta s-o crezi tu!

Discuție între 4 femei, după un concediu „sălbatic”

Patru femei își petrec concediul împreună.

Destrăbălare, aventuri, alcool.

În ultima zi, pe una o apucă remușcările și le spune celorlalte:

– Am să-i spun soțului meu tot ce am făcut!

Reacțiile celorlalte:

Prima:

– Ce fraieră!

A doua:

– Cât curaj!

A treia:

– Ce memorie!

Bărbatul care își invită iubita la sală

– Iubito, plec la sală. Ai vrea să mergi cu mine?

– Îţi par grasă?

– Dacă nu vrei să mergi, nu mergi!

– Acum sunt şi leneşă?

– Calmează-te, dragă! Nu am insinuat nimic!

– Acum sunt şi isterică, nu?

– Nu am spus asta!

– Aha, deci sunt şi mincinoasă…

– Ok. Nu mergi!

– Stai puţin! Dar de ce vrei să te duci singur?

Tipul care sună la radio

Un tip sună la o emisiune la radio să ceară părerea unui psiholog:

– Domnule, am și eu o întrebare. Cum îi spui soției diplomat că s-a îngrășat?

Psihologul ascultă întrebarea și îi răspunde:

– Când te-am cunoscut erai ca o floare, acum ești ca un buchet.

Femeia care își înmormântează soțul

Vasile, un om bătrân cu o nevastă tânără, dă colțul. La înmormântare, începe nevastă-sa, de ochii lumii, să urle din toți rărunchii: ”Vasileee, unde te duci tu, Vasile? Ia-mă cu tineee! Ia-mă, Vasile, nu pleca, Vasile! Ia-mă cu tineee!”.

Când să închidă coșciugul, o parte din rochia femeii se prinde înăuntru și pare să nu se mai desprindă. La care nevastă-sa, în șoaptă: ”Nu te prosti, mă, că am glumit!”.