Bancul începutului de săptămână | „Luați pastile pentru slăbit?”

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, așa că am pregătit un banc care cu siguranță o să îți aducă zâmbetul de buze. Protagonista de astăzi duce o luptă cu kilogramele în plus, însă își pune toată speranța în niște pastile de slăbit. Deznodământul este hilar.

– Luați pastile pentru slăbit?

– Da.

– Și câte luați?

– Până mă satur!

Românul și duhul fermecat

Un bărbat se plimba pe o plajă și la un moment dat se împiedică de o lampă îngropată în nisip. O ridică și o scutură, când apare un duh.

– Bine, bine, m-ai eliberat din lampă. O să-ți îndeplinesc o dorință.

– Întotdeauna am vrut să merg în Hawaii, dar am rău de mare și mi-e frică de avion. Poți să construiești un pod până acolo, ca să pot merge cu mașina?

– Asta e imposibil. Gândește-te la logistica necesară! Cum pui piloni pe fundul oceanului? Gândește-te cât ciment, cât oțel! În niciun caz. Pune-ți altă dorință!

– Știi, am fost însurat de patru ori. Toate soțiile mele au spus că sunt un nesimțit și un insensibil. Aș vrea să înțeleg femeile…

– Podul să fie cu două benzi sau cu patru?

Alte bancuri amuzante

Doi tineri căsătoriți se întorc din luna de miere. A doua zi, mireasa își sună mama, plângând:

– Deci, cum a fost, fiica mea?

– Oh, mamă, a fost minunat. Atât de romantic!. Mamă, dar imediat ce am ajuns acasă, a început să-mi vorbească urât. Nu am auzit niciodată astfel de cuvinte! Trebuie să vii să mă iei acasă! Te rog, mamă!

– Hai, draga mea, calmează-te! Ce ți-a spus?

– Nu vreau să-ți spun. Îmi e atât de rușine. E îngrozitor. Trebuie să vii să mă iei acasă. Te rog, mamă!

– Draga mea, ce lucruri oribile îți zice? Știi că mie îmi poți spune orice.

– Mamă, îmi spune cuvinte precum „gătește cina”, „calcă-mi o cămașă”, „șterge praful” și „fă patul”!

Un student la științe economice stă lângă un catarg în curtea Universității. După un timp, vine un coleg student la inginerie și-l întreabă:

– Ce faci, colega?

– Am primit ca temă de la rector să măsor înălțimea catargului și tocmai mă gândeam cu ce formulă aș putea face asta mai bine.

– O secundă, spune studentul la inginerie.

Scoate catargul din suport, îl întinde pe pământ și cu o ruletă îl măsoară.

– Exact 7 metri!

După care, pune catargul la loc în suport si pleacă.

La care, viitorul economist:

– Inginerii ăștia! Noi vorbim de înălțime și el măsoară lungimea…

