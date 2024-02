Bancul sfârşitului de săptămână | „Băi, animalule, azi ţi-am făcut curat în maşină”

Pentru o porție de râs copioasă, noi vă punem la dispoziție un banc amuzant în această dimineață. Ce se întâmplă după ce o tânără face curățenie în mașina iubitului și are parte de o surpriză total neplăcută? Replica dată de bărbat te va face să râzi cu lacrimi!

Iată gluma de astăzi:

„- Băi, animalule, azi ți-am făcut curățenie în mașină și am găsit o pereche de bikini sub scaunul din dreapta. Ai cui sunt, animalule?

– Iubire, i-am cumpărat pentru tine, am vrut să-ți fac o surpriză, dar cum tu cotrobăi peste tot, mi-ai stricat surpriza.

– Ce surpriză, nebunule, că nu par noi și nu au nici etichetă.

– I-am luat de la second hand”.

Alte bancuri amuzante

Dacă ești pregătit să râzi în hohote în această zi de vineri, CANCAN.RO îți pune la dispoziție cele mai tari glume. Hai să dăm drumul distracției!

Cum o găsește Bulă pe Bubulina, când vine de la muncă

Vine Bulă acasă cu 2 ore mai devreme de la muncă. În fața blocului, mașina prietenului lui cel mai bun. Începe să înjure de nervi în lift, intră furios în casă, trântește ușile până la dormitor. Nevasta, în pat, citește Cosmo.

– Unde este? E în șifonier?

Și trântește șifonierul.

– Sub pat? În living?

Nervos, Bulă trântește mesele și aruncă televizorul pe fereastră.

– În baie?

Și sparge oglinda.

– In bucătărie?

Și aruncă frigiderul pe fereastră. Stresat la maximum și înnebunit de tăcerea femeii, se aruncă pe fereastră. Ajuns la Poarta Raiului, se întâlnește cu prietenul lui. Ușurat, Bulă se mai calmează și îi spune toată povestea.

– … Și apoi nu am mai putut suporta, m-am aruncat pe geam. Dar tu ce cauți aici. Ștrulă?

– Eu eram în frigider!

Ce a găsit Bubulina în telefonul lui Bulă

Bubulina a găsit în telefonul lui Bulă un contact nou, numit „Amor gratis”. Nervoasă și plină de gelozie, sună imediat la acel număr. Surpriză? A început să sune telefonul ei.

„M-ai înșelat vreodată”

-Dragă, m-ai înșelat vreodată? întreabă soțul.

-Ei, lasă tu astfel de întrebări! Știi bine că nu!

-Hai, tu, spune! Promit că nu voi zice nimic!

-Bine! De trei ori!

-Când?

-Îți amintești când am cumpărat mașina? Te-a chemat directorul băncii și ți-a dat împrumutul. Pe termen lung, dobândă mică…

-Asta nu a fost înșelat, dragă! A fost pentru casă! Bun! A doua oară?

-Operația ta pe cord deschis, by-pass-uri. Directorul spitalului te-a operat, ai fost tratat ca un VIP. De ce crezi?

-Ești un înger! Asta a fost un sacrificiu din partea ta! Sfânta mea! Și a treia?

-Aaa, asta a fost când ai vrut să fii administrator de bloc și îți mai trebuiau 35 de voturi!”, a fost gluma de astăzi.