BANCUL ZILEI | „Am fost în SUA săptămâna trecută”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc care să te facă să uiți de probleme.

”-Am fost în SUA săptămâna trecută și am văzut într-o mașină, următorul mesaj: ”Mi-e dor de România!”. Imediat am spart geamul, am furat radioul, am tăiat două cauciucuri și am lăsat un mesaj: ”Acum sper să-ți treacă!”

„Un indian merge la primărie și-i spune funcționarului:

-Bună ziua! Mă numesc „Marele Cal de Fier Ce fuge Pe Lunga Stradă Ferată Întinsă Pe Imensa Câmpie Verde” și sunt aici pentru a-mi schimba numele.

-Bine, și cum ați vrea să vă numiți?

-Tren”