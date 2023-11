BANCUL ZILEI | „Anca, ce zici de o seară magică, în pat?”

Ziua bună se cunoaște de dimineață, spune un proverb românesc. Așadar, CANCAN.RO are grijă să începeți activitatea de astăzi cu un banc bun. Am pregătit pentru voi o glumă care să stârnească mult râs și voie bună. Este vorba despre o discuție în cuplu. El îi propune iubitei o seară magică, iar ea acceptă imediat. Însă replica lui, cu siguranță, o „va „da pe spate”.

Citește și: BANC | BULĂ O SUNĂ PE BUBULINA: „IUBITO, O SĂ ÎNTÂRZII DOUĂ ORE”

– Anca, ce zici de o seară liniștită și magică, în pat, un film bun și popcorn?

– Wow! Daa, vreau!

– Perfect! Eu o să ies cu băieții.

Sperăm că v-a plăcut gluma noastră și că ați început ziua cu zâmbetul pe bune. Puteți să o împărtășiți și cu cei dragi pentru a vă bucura împreună cu ei.

Bancuri bonus

Abia v-ați „antrenat” râsul, așa că nu vrem să ne oprim aici. Mai jos, vă lăsăm câteva bancuri bonus!

Bulă pe o insulă pustie

Fiecare bărbat, dintre cei invitați pe o insulă pustie, avea voie să ia cu el un singur obiect.

Ion a luat o carte, Vasile o tabletă, Nicu un laptop, Bulă o femeie gonflabilă.

După o lună, Bulă avea și carte și tabletă și laptop.

Discuție între soț și soție

Soțul:

– Măi femeie, administratorul blocului se laudă că s-a culcat cu toate femeile din bloc, cu excepția uneia.

Soția:

– O fi aia grasă și bătrână de la parter.

Într-un magazin din Los Angeles

O tipă intră într-un magazin din Los Angeles și începe să discute cu vânzătorul.

Patronul îl aude pe vânzător zicând:

– Nu doamnă, nu am mai avut de multă vreme și nici nu sunt semne că o să fie în curând.

Imediat, patronul aleargă și spune:

– Nu e adevărat, chiar săptămâna asta o să fie!

După ce pleacă tipa, patronul discută cu vânzătorul:

– Niciodată să nu spui că nu am mai avut demult sau că nu o să aducem imediat un produs. Așa se fac clienții fideli. Acum, ce întrebase doamna?

– Dacă am avut recent ierni cu zăpadă!

Citește și: BANCUL ÎNCEPUTULUI DE NOIEMBRIE | ZIUA LUI NICU

Unde se găsește bărbatul perfect

Bărbatul perfect:

– se trezește la 5 dimineața, în fiecare zi

– își face singur patul

– merge la sală în fiecare zi

– își curăță camera

– muncește din greu

– nu se atinge de alcool

– ajută în bucătărie

– nu vede alte femei

– nu umblă noaptea aiurea

– este extrem de punctual

– se roagă zilnic

– citește

– este în pat la 9 seara.

Acești bărbați se găsesc în pușcărie.