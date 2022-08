BANCUL ZILEI | Cum îi spune o șoferiță soțului ei că l-a înșelat?!

Bancul zilei. Cum se destăinuie o șoferiță soțului ei că l-a înșelat? Replica e de milioane! Spor la râs!

– Cum îi spune o șoferiță soțului ei că l-a înșelat?!

– Dragul meu, nu am fost atentă și a intrat unul în mine!

Șoferul de TIR care oprește la un popas

Un șofer de TIR oprește la un popas, comandă un sandwich, o cafea și o plăcintă. Intră trei motocicliști răi, unul îi mănâncă sandwichul, altul îi bea cafeaua, iar al treilea îi mănâncă plăcinta.

Șoferul de TIR nu zice nimic, plătește și pleacă.

Un motociclist râde:

– Haha, ăsta nu are niciun pic de sânge de bărbat în el.

La care barmanul, uitându-se pe geam:

– Nici sânge de șofer nu pare să aibă. Tocmai a dat cu spatele peste trei motociclete…

Șoferița care este oprită de un agent de circulație

Agentul de circulaţie opreşte o maşină condusă de o doamnă în vârstă:

– Doamnă! Nu e bine să conduceţi cu 20 km/h, fiindcă stânjeniţi circulaţia!

– Dar eu numai am respectat limitarea de viteză de 21 km/h.

– Doamnă! Acel indicator nu arată limitarea de viteză, ci faptul că rulaţi pe Drumul Naţional nr. 21.

– Zău? Multumesc mult…

Agentul observă că pasagerii stau într-o linişte mormântală în maşină.

– Doamnă! De ce stau aşa încremeniţi pasagerii dvs?

– Oh, nu au nimic… Încă nu şi-au revenit de când am virat de pe Drumul Naţional nr. 195.

Polițistul:

– Ați consumat băuturi alcoolice?

– O ladă de bere, 2 litri de vin și o sticlă de vodkă.

– Suflați aici, vă rog.

– De ce? Nu mă credeți?