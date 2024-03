BANCUL ZILEI | Cum să anulezi o programare la unghii

Bancul zilei. O clientă trimite un mesaj către un salon de înfrumusețare pentru a-și anula programare la unghii. Dialogul stârnește amuzamentul. Spor la râs.

– Bună ziua. Am o programare la unghii pentru luni și aș vrea s-o anulez.

– Ne pare rău, o programare se poate anula doar cu maxim 3 zile înainte.

– Am înțeles. Dar pot s-o schimb?

– Da.

– Aș vrea pentru joi la aceeași oră.

– În regulă, pentru joi la 16.

– Ok, și acum vreau s-o anulez.

Doleanțele la salonul de înfrumusețare

Într-un salon de frumusețe:

– Să-mi faceți manichiura ca a lui Britney Spears, coafura ca a Angelinei Jolie și pedichiura ca a lui Naomi Campbell.

– Dar fața o lăsăm așa, ca a lui Gerard Depardieu?

Bancul zilei. Discuție între manichiuristă și clientul ei

O manichiuristă foarte frumoasă făcea manichiura unui tip într-o frizerie.

– Ce zici de o întâlnire când termini lucrul? întreabă tipul.

– Nu pot, spuse ea. Sunt măritată.

– Sună-l pe soţul tău şi spune-i că te duci să vizitezi o prietenă bolnavă!

– De ce nu-i spui chiar tu? E cel care te bărbiereşte!

Discuție între un el și o ea

– Iubire, vreau și eu să îmi pun unghii. Toate colegele mele și-au pus. Ce zici?

– Nu doar că sunt de acord, ți le dau pe ale mele.

