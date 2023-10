BANCUL ZILEI | Declarație de dragoste

Așa cum v-am obișnuit deja, CANCAN.RO vă oferă în fiecare zi un motiv pentru a zâmbi. Ți-am pregătit un ban de nota 10, discuția dintre doi îndrăgostiți a devenit virală. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp?

-Îmi place la tine tot, zâmbetul tău frumos, ochii tăi căprui, sânii tăi rotunzi, fundul tău bombat, picioarele tale drepte, îți ador formele tale perfecte.

-Și mie îmi plac ochii tăi.

-Doar ochii? Nu poți spune și altceva?

-Îmi place nasul tău cârn, cocoașa ta, fundul tău ascuțit, abdomenul tău plat lipit de șira spinării, coastele care îți ies în evidență, picioarele tale crăcănate și slabe și nu în ultimul rând sufletul tău frumos.

-Mulțumesc, era suficient să te rezumi doar la suflet.

Alte bancuri amuzante

Un bărbat își prinde nevasta cu altul când este la vânătoare

Un bărbat merge la vânătoare cu prietenul lui cel mai bun.

Unul dintre ei ia puşca, fixează luneta şi se uită în jur după animale.

După câteva momente, exclamă mirat:

– Bă, îţi văd casa de aici… şi nevastă-ta te înşală cu unu’.

Celălalt, nervos:

– M-am săturat de ea şi aventurile ei! Împuşc-o pe ea în cap şi pe el în ouă.

– Nicio problemă, pot s-o fac dintr-un singur foc.

Farmacistul ucenic

Un farmacist este pentru prima dată când își lasă singur, peste noapte ucenicul de serviciu.

Înainte să plece acasă, îi spune:

– La orice problemă de sub centură, dă-le ricin, la orice de deasupra centuri, aspirină.

A doua zi, îl întreabă cum a fost:

– Bine, cu o singură excepție am procedat exact cum mi-ați spus.

– Și care a fost acea excepție?

– A venit o doamnă de vreo 30 de ani, care și-a deschis paltonul, nu avea nimic pe dedesubt și mi-a zis „Băiete, de 1 an nu am văzut niciun bărbat!”

– Și???

– I-am dat picături de ochi….

Invitație inedită la nuntă

– Salut, bro. Vii la mine la nuntă?

– Când?

– Săptămâna viitoare. Nu îți cer dar. Un singur lucru te rog.

– Dacă nu ceri dar, vin și poți să mă rogi orice.

– Te rog să vii la nuntă în calitate de ginere, că eu m-am răzgândit și nu știu cum să le spun.