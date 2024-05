BANCUL ZILEI | Două blonde, la un suc

Bancul zilei! În această dimineață, vă mai încântăm cu un banc savuros. Pentru o zi plină de voie bună, trebuie să citiți cum decurge o conversație între doi două blonde la un suc. Ești gata de distracție?

Iată ce glumă vă propunem în această dimineață:

Două blonde la un suc. Un tip drăguț o fixează pe una dintre ele.

Tipa indignată îi spune prietenei ei:

– Dacă se mai holbează mult la mine, mă duc și-i spun vreo două: numele și telefonul!

Soțul și soția, în dormitor, aud cum vecinii fac dragoste

Soțul și soția, în dormitor, aud cum vecinii lor fac dragoste.

Soțul către soție:

– Hai să sărim și noi un pic în pat, ca vecinii noștri să creadă că facem dragoste.

Au sărit, după care s-au culcat. A doua zi, la micul dejun, soția îi pune în față soțului o farfurie goală.

– Mănâncă, dragule!

– Ce?

– Lovește cu lingura în farfurie, lasă, să creadă vecinii că tu mănânci!

Bulă la reprezentanța auto

Bulă intră într-o reprezentanță auto și îi spune managerului:

– Domnule, nevasta mea m-a rugat să vă întreb despre Loganul din vitrină.

– Îmi pare rău, dar nu avem nicio mașină în vitrină.

– Îmi pare mie rău, dar uitați-vă mai bine.

Doi tineri căsătoriți se întorc din luna de miere. A doua zi, mireasa își sună mama, plângând:

– Deci, cum a fost, fiica mea?

– Oh, mamă, a fost minunat. Atât de romantic!. Mamă, dar imediat ce am ajuns acasă, a început să-mi vorbească urât. Nu am auzit niciodată astfel de cuvinte! Trebuie să vii să mă iei acasă! Te rog, mamă!

– Hai, draga mea, calmează-te! Ce ți-a spus?

– Nu vreau să-ți spun. Îmi e atât de rușine. E îngrozitor. Trebuie să vii să mă iei acasă. Te rog, mamă!

– Draga mea, ce lucruri oribile îți zice? Știi că mie îmi poți spune orice.

– Mamă, îmi spune cuvinte precum „gătește cina”, „calcă-mi o cămașă”, „șterge praful” și „fă patul”!

