Bancul zilei | E bună la banii ăștia

O nouă zi, un nou super-banc! De data aceasta vom vorbi despre cumpărăturile online, motiv pentru care vă spunem doar atât: urmează hohote de râs!

Într-o lume a online-ului, până și cumpărăturile au devenit mult mai interesante, atunci când se află la numai un click distanță, mai ales atunci când sunt făcute de bărbați.

Un bărbat a fost interesat să cumpere o geacă de iarnă, așa că a trimis mesajul său către pagina de Facebook ce se ocupa cu vânzarea articolului. Mai mult, geaca era prezentată pe un model brunet, o fată care se pare că i-a atras atenția cumpărătorului mai mult decât a făcut-o geaca în sine. Iată bancul zilei:

„Cât costă?”

”299 de lei”.

„E bună la banii ăștia.”

„Iar geaca ce preț are?”

Bancuri cu și despre cumpărături

Intr-o parfumerie, o doamna ii spune vanzatorului:

– As dori un parfum deosebit, cu care sa-l innebunesc pe sotul meu?

– Da, doamna, uitati, parfumul acesta este exact cum va doriti.

– Este extrem de sexy?

– Aaaa, nu, este extrem de scump!!!

***

Cum gândesc femeile atunci cand merg zilnic la cumpărături:

Mi-am cumpărat pantofi noi – nu am fustiţă.

Mi-am cumpărat fustiţă – nu am bluziţă.

Mi-am cumpărat bluziţă – n-am o jachetă ca lumea.

Mi-am cumpărat jachetă – la jacheta am nevoie de o geantă nouă.

Mi-am cumpărat geantăa – nu se potriveşte cu pantofii…

***

O tipa intra intr-unul dintre cele mai sic magazine de incaltaminte:

– Vreau trei perechi de pantofi. Cei mai scumpi. Clasici.

– Nu ma intereseaza forma sau culoarea. Sa fie cu tocuri foarte joase.

– La ce sa se asorteze?

– La un miliardar gras, chel si scund!

***

Un magazin in Franta.

O doamna isi alege timp de mai bine de o ora o palarie.

Vanzatorul ii aduce palarii tot mai multe si mai multe.

In sfarsit doamna se hotaraste si spune:

– Cred ca o iau pe aceasta. Va rog sa o impachetati.

Vanzatorul, tacut, pune palaria intr-o cutie.

– Cat trebuie sa achit?

– Nimic, doamna. Ati venit cu ea.