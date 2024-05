BANCUL ZILEI | În parc, doi îndrăgostiți se îmbrățișează

Bancul zilei! În această dimineață, vă mai încântăm cu un banc savuros. Pentru o zi plină de voie bună, trebuie să citiți cum decurge o întâlnire între doi îndrăgostiți pe o bancă. Ești gata de distracție?

Iată ce glumă vă propunem în această dimineață:

În parc, doi îndrăgostiți se îmbrățișează. Lângă ei se așează un domn, care o fixează cu privirea pe femeie.

În cele din urmă, partenerul ei izbucnește: Câtă obrăznicie!

– Nu vreau să vă deranjez, spuse domnul, dar trebuie să-i cer nevestei cheia de la casă…

Citește și: BANC | CINE BATE ÎN NOAPTEA DE PAȘTE LA UȘA LUI BULĂ

Mama lui Bulă stătea de vorbă cu două vecine

Mama lui Bulă stătea de vorbă la cofetărie cu două vecine. Subiectul: cât de mult câștigă copiii lor.

Prima:

– Vasile, băiatul meu, a ajuns mare chirurg și are atât de mulți bani încât a făcut cadou o mașină unui prieten de-al lui.

A doua:

– Gheorghiță al meu a ajuns mare avocat și are atâția bani încât a făcut cadou un apartament unui prieten de-al lui.

Mama lui Bulă:

– Bulă al meu n-a învățat nimic, nu s-a ales nimic de el, e șomer și se droghează. Și, colac peste pupăză, e si homosexual. Norocul lui că are doi amanți, unul doctor și unul avocat, care i-au făcut cadou o casă și o mașină.

Două călugărițe merg la cumpărături

Două călugăriţe merg la cumpărături într-un magazin alimentar. Una din ele o întreabă pe cealaltă:

– Mamă, ce-ai zice de o bere?

– N-ar strica, dar mi-e ruşine să cumpăr aşa ceva.

– Nici o problema, rezolv eu.

Iau ele un bax de 6 beri şi merg la casă. Casierul se uită mirat şi călugăriţa zice:

– Astea sunt ca să ne spălăm părul!

Casierul, fără să ezite, se apleacă sub tejghea şi pune o pungă de covrigei lângă bere:

– Să nu vă uitaţi bigudiurile!!!

Negustorul bâlbâit, calul și merele de vânzare

Un ţăran negustor, cam bâlbâit de felul lui, vine în târg cu căruţa:

– Me-me-me-mere de-de-de vânzare!

Se apropie un trecător, se uită în căruţă, când colo, în căruţă erau prune.

– Păi bine domnule, dacă ai prune de ce strigi “mere”?

– Apăi, dacă strig “Prrrrrr-prrrrr-prrrrr-prune!” mi se opreşte calul!

Citește și: BANCUL DE PAȘTE | CARE ESTE, DE FAPT, PLURARUL LA „PASCĂ”