BANCUL ZILEI | „Ioane, soțul meu se întoarce într-o oră!”

Ziua trebuie începută cu zâmbetul pe buze, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Ion și Maria, care au o discuție interesantă, în lipsa partenerilor. Deznodământul este hilar.

– Vezi, măi, Ioane, că soțul meu se întoarce într-o oră!

– Dat tu, Mărie, eu nu-ți fac nimic!

– Păi da… Și timpul trece!

Alte bancuri amuzante

Bulă, însoțit de alți doi derbedei, se află în apartamentul unei nimfomane din București, încercând să satisfacă apetitul sexual al gazdei. La un moment dat, soțul doamnei își anunță sosirea, trântind ușa de la parter. În panică, doi dintre amanți apucă să se îmbrace, strecurându-se unul în baie, altul în bucătărie, numai Bulă, gol pușcă, se ascunde în șifonier.

Când soțul intră în casă, din baie iese un „mecanic” spunând:

– Doamnă, robinetele sunt în ordine, le-am reparat.

Imediat, alt „mecanic” iese din bucătărie, raportând:

– Doamnă, aragazul dumneavoastră e reparat !

Când se minună încă de ciudățenia tehnicenilor fără scule și salopetă, din șifonier își face apariția Bulă în pielea goală, care văzându-se privit cu ochii cât cepele, exclamă:

– Ce, bă, n-ai mai văzut molie?

Preotul satului merge le poliţia din localitate si se plânge:

– Fiule, ajuta-mă, mi-au furat bicicleta. Ce să mă fac?

– Ce să vă faceţi, părinte? Duminică la slujbă, trebuie să spuneţi cele zece porunci şi când ajungeţi la „Nu fura”, uitaţi-vă atent în jur pentru că cel care se va ascunde este hoţul.

După slujbă, popa merge la poliţai.

– Dumnezeu să te binecuvinteze, fiule, mi-am găsit bicicleta.

– S-a întâmplat precum v-am spus eu?

– Aproape… Am început să enumar poruncile şi când am ajuns la „Nu preacurvi”, mi-am adus amine imediat unde am lăsat-o.

Un tip se duce să returneze un papagal la PetShop.

– Vă rog să-mi dați un mascul!

– Păi cum v-ați dat seama că e femelă?

– În loc să repete ce zic eu, mă contrazice!

