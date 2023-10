BANCUL ZILEI | Ion este zidar

Dacă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc tare amuzant. Este miercuri, iar gluma de astăzi îți va însenina ziua. Spor la râs și voie bună!

Ion este zidar. El a căzut de la etajul al 3-lea. Dacă era mai harnic, cădea de la al 4-lea.

Alte bancuri amuzante

-De ce ai pus castronul ăsta în frigider?

-Păi am mâncat toată varza și m-am gândit să-ți las și ție un pic, știu că îți place.

-Ceapa mă-tii ! Ai lăsat aia acolo doar ca să nu speli castronul.

Vă sun de la școală

„- Vă sun de la școală, fiul dumneavoastră e foarte obraznic!

– Şi acasă e la fel, dar eu nu vă deranjez cu telefoane!”

Întârziere la prima oră

Gigel, Ionică și Vasilică au întârziat la școală la prima oră.

Diriginta i-a luat la întrebări.

-De ce ați întârziat?

Costel:

– Am ajutat o bătrână să urce în autobuz.

– Foarte frumos, copii, așa să faceți și voi.

– Tu Ionică?

– Pai, știți doamnă că, si eu am ajutat bătrâna să urce în autobuz.

– Foarte frumos, copii, să luați exemplu.

– Tu, Vasilică?

– Si eu am ajutat bătrâna!

– Bine, dar toți trei?

– Da, doamnă, că bătrâna se-mpotrivea …

Vrei să ieșim împreună?

-Trebuie să te întreb ceva.

-Spune-mi.

-Vrei să ieșim împreună?

-Hidroxid de sodiu.

-Adică?

-NaH.

Bulă o întreabă pe nevasta lui:

– Bubulino, ce calități am eu, ca bărbat?

– Bulă, calitățile tale sunt: A, B, C, D, E, F, G.

– Nu înțeleg, adică sunt un om citit?

– Nuuu! Ești: atrăgător, carismatic, dulce, elegant, frumos..

– Așa, așa, dar „G” și „B” de la ce vin?

– Glumeam, boule!

Bulă intră în biroul şefei lui, o plesneşte peste dos şi îi zice:

– Ce faci, păpuşă, mai merge una mică?

– Domnule Bulă, dar cum vă permiteţi?

– Uite aşa vorbesc eu cu tipele cu care am dormit împreună!

– Dar când am dormit noi doi împreună, domnule Bulă?

– Ieri, la şedinţa de analiză a rezultatelor departamentului nostru.