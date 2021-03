Bancul zilei | Mă joc cu pisicuța. Este udă toată!

O nouă zi, un nou super-banc! Ce se întâmplă atunci când, în conversațiile de pe rețelele de socializare, nimic nu e ceea ce pare?

De multe ori, conversațiile de pe rețelele de socializare nu sunt ceea ce par a fi. Așa se face că multe dintre ele sunt subiecte de bancuri, negreșit. Iată bancul zilei:

„Ce faci?

Mă joc cu pisicuța.

Wow, trimite-mi poză. (crezând că este vorba despre părțile intime ale femeii).

(Femeia trimite o poză cu un motan ud).

Wtf. (replica bărbatului dezamăgit)”.

Alte bancuri amuzante despre rețelele de socializare

1. -De ce este reţeaua Facebook este considerată a fi ideală pentru persoanele singuratice? – Pentru că este singurul loc unde pot vorbi cu pereţii, fără a fi considerate nebune.

2. O tânără la spovedanie: -Părinte eu… -Ştiu, fiica mea, ce ai făcut, că suntem prieteni pe Facebook, am văzut poze, am citit ce ai scris pe perete… Mi-a fost destul. -Şi ce trebuie să fac ca să fiu iertată, părinte? -Să dai like la 10 mănăstiri.

3.-De ce poate fi confundat Facebook-ul cu un frigider? – Pentru că utilizatorii îl deschid la fiecare 5 minute să vadă ce a mai apărut nou.

4. Facebook este ca o mamă. Dacă nu dai niciun semn timp de 24 de ore înseamnă că ai murit, ai fost răpit sau ai avut un accident.

5. Înainte de a fi executat pe scaunul electric, un deţinut periculos îşi exprimă o ultimă dorinţă: „Mi-ar plăcea să îmi schimb statusul de pe Facebook!”

6. Înainte de potop, şoricelul îl intreabă pe dinozaur: -Auzi, ţie ţi-a dat Noe add pe Facebook? -Nu… -Nasol atunci.