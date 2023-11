BANCUL ZILEI | Prima zi la sală

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze și să vă facă să râdeți în această zi. Așa că, vă punem la dispoziție un alt banc amuzant, care să vă umple ziua de voie bună. Discuția hilară dintre doi prieteni, după ce unul dintre ei decide să meargă la sală. Vei râde cu lacrimi!

Iată gluma:

„Cum a fost prima zi a ta la sală, ți-a plăcut?

Lasă-mă cu prostii tăi că nu mă mai duc.

De ce?

Păi am alergat eu puțin pe bandă, am tras de fiare și vine un arici din ăsta de vreo 25 de ani la mine, cică personal trainer și îmi zice că nu știu să respir corect. I-am zis: băi, mucosule, dacă nu știam să respir corect, nu mai ajungeam la 42 de ani.

Vai de mine, nu te mai duce”.

CITEȘTE ȘI: BANC | CE CADOURI ÎȘI DORESC BĂRBAȚII ÎN ZIUA DE AZI

CITEȘTE ȘI: BANCUL SFÂRȘITULUI DE SĂPTĂMÂNĂ | „NU EȘTI CEEA CE CAUT”

Alte bancuri amuzante

Știm că-ți plac bancurile puse la dispoziție de CANCAN.RO, în fiecare zi, așa că îți propunem și alte glume care să te înveselească. Iată câteva glume legate de sala de fitness, care le dă bătăi de cap multora. Vei râde în hohote!

„-Cu ce te ocupi?

-Sunt fotomodel pentru o sală de fitness.

-Dar tu ești gras.

-Eu sunt model pentru „ÎNAINTE”, pentru „DUPĂ” e altcineva”.

„Bulă intră într-o sală de fitness și îi zice antrenorului:

– Vreau să o cuceresc pe tipa asta. Ce aparate îmi recomanzi?

– Unul singur?

– Care?

– Bancomatul!”

– Iubito, plec la sală, ai vrea să vii cu mine?

– Iți par grasa?

– Dacă nu vrei sa mergi, nu mergi.

– Acum sunt și leneșă?

– Calmează-te dragă, nu am insinuat nimic.

– Acum sunt și isterică, nu?!

– Nu am spus asta!!

– Ok, sunt și mincinoasă…

– Ok. Nu mergi!

– Stai puțin. Dar de ce vrei să te duci singur?!

Două prietene se reîntâlnesc după câteva luni:

Prima: – Ce mai faci? Nu te-am mai văzut pe la sala de fitness de ceva vreme! Te-ai îmbolnăvit, ai probleme?

Blonda: – Ah, nu m-am îmbolnăvit. Mi-am anulat abonamentul la sală, nu mai are rost să vin, m-am măritat acum trei luni.

Mi-ar plăcea să-mi pot lăsa corpul la sală să facă sport și să-l ridic când e gata.

Un tip la un interviu de angajare:

– Firma dvs. asigură unele facilităti în caz de deces?

– Da, dacă mori nu mai vii la muncă.