Bancul zilei. O femeie este prinsă de polițiști că iese afară în timpul stării de urgență.

Stare de urgență. Doi polițiști întâlnesc o domna seara, pe la zece.

-Unde mergeți? Aveți declarație?

Locuiesc aici, în bloc, am ieșit să duc gunoiul.

– Așa spun toți și se plimbă noaptea. Actele, vă rog.

– Nu le am la mine, stau aici, la ap. 24. Sunt singur, ing. Popescu.

– Costele, du-te în bloc și verifică dacă dânsa locuiește aici.

Costel se întoarce repede.

– L-am găsit chiar pe administrator. Zice că nu vă cunoaște.

– Nu se poate, n-o fi înțeles bine.

– Ba se poate. Veniți cu noi la secție.

Ajung la secție, dar continuă să protesteze.

– Costele, mă duc să vorbesc și eu cu administratorul.

Colegul revine furios.

– L-am deranjat din nou pe administrator, n-a auzit de niciun Popescu. Acte nu aveți, declarație nu aveți, nu vă cunoaște nimeni, dormiți aici noaptea asta, e clar?

– Chiar așa, dacă o fi un spion? zise Costel.

Dimineața, vine șeful secției și când aude, se face foc.

– Mă, voi ați înnebunit? Este vecina mea. Dați-i drumul imediat.

Se duce acasă și la ușa blocului se întâlnește cu administratorul.

– Domnă, să știți că aveți probleme cu poliția. V-au căutat de două ori, dar eu le-am spus că nu locuiți aici.

Sursă foto: Pixabay, Facebook