BANCUL ZILEI | „Sunt iubita ta, mi-am făcut un cont fals ca să văd dacă mă înșeli”

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să-ți facă ziua mai frumoasă, așa că ți-a pregătit un banc amuzant. Conversația hilară dintre un tânăr și iubita lui. Cum a picat bărbatul în plasa ei, atunci când se aștepta mai puțin?

Iată gluma:

„Bună, Vio, ce faci?

Bună, cine ești?

Sunt iubita ta, mi-am făcut un cont fals ca să văd dacă mă înșeli.

Nu te înșel, dragostea mea, ești viața mea, soarele meu, oxigenul meu.

Ok, atunci zi-mi cum mă cheamă.

Iubire.

Știam eu, animalule”.

Alte bancuri amuzante

Pentru ca ziua să-ți fie plină numai de zâmbete și voie bună, noi îți prezentăm și alte glume.

„Un bătrân fermier îi scrie fiului său care este în închisoare:

„Dragă Fiule, anul ăsta nu voi putea să plantez cartofi că nu pot săpa singur câmpul, ştiu că dacă eşti aici, m-ai fi ajutat”.

Fiul scrie înapoi,

„Tată nici să nu te gândești să sapi terenul pentru că acolo am îngropat toți banii furați.”

Poliţia a citit scrisoarea și a doua zi tot câmpul a fost dezgropat căutând banii, dar nu s-a găsit nimic.

A doua zi fiul a scris din nou: „Acum plantează-ți cartofii tată, e tot ce pot face de aici”.

„Aseară am fost la o întâlnire cu o tipă la un restaurant. I-am spus că femeile nu ar trebui lăsate să facă toate treburile în gospodărie: curățenie, spălat, călcat, gătit și toate alea:

-Cred că rolurile ar trebui inversate, îmi zice ea. Bărbații ar trebui să facă toate lucrurile pe care le fac femeile, iar femeile să facă toate lucrurile pe care le fac bărbații, fu ea perfect de acord, zâmbind larg.

-Minunat, îi răspund, întinzându-i nota de plată”.

„Ion merge la psihiatru și îi spune:

-Domnule doctor, am o mare trilemă!

-Poftim? Vrei să spui dilemă.

-Nu, nu! Eu am o trilemă.

-Te ascult.

Bărbatul povestește:

-Acum ceva timp, l-am împrumutat pe Vasile cu 10.000 de euro. Timpul a trecut și am decis că este timpul să merg să îmi înapoieze banii. Când am ajuns la el acasă, am fost întâmpinat de o blondă superbă. Din vorbă în vorbă, am ajuns să fac dragoste cu blonda. Între timp, se întoarce Vasile acasă și când ne vede, îmi dă o mamă de bătaie mai ceva ca în filme.

Doctorul grăbit:

-Domnule, hai să ne grăbim puțin. Care este trilema?

-A doua zi am fost iarăși, și am pățit la fel. De două săptămâni merg în fiecare zi acolo, și am început să am trilema: Eu de ce merg acolo? Să-mi iau banii, să fac dragoste cu blonda sau să-mi iau bătaie de la Vasile?”.