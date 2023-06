BANCUL ZILEI | Un bătrân fermier în scrie fiului său, care e în închisoare

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei, cea mai tare glumă de marți! Vezi ce conversație hilară au un bătrân fermier și fiul său. Râzi cu lacrimi!

Un bătrân fermier îi scrie fiului său care este în închisoare:

„Dragă Fiule, anul ăsta nu voi putea să plantez cartofi că nu pot săpa singur câmpul, ştiu că dacă eşti aici, m-ai fi ajutat”.

Fiul scrie înapoi,

„Tată nici să nu te gândești să sapi terenul pentru că acolo am îngropat toți banii furați.”

Poliţia a citit scrisoarea și a doua zi tot câmpul a fost dezgropat căutând banii, dar nu s-a găsit nimic.

A doua zi fiul a scris din nou: „Acum plantează-ți cartofii tată, e tot ce pot face de aici”

Bancuri cu polițiști

O femeie este oprită în trafic de polițiști

„O femeie e oprită în trafic de un polițist:

– Ați depășit viteza legală. Permisul, vă rog!

– Vi l-aș da, numai că nu am! Mi-a fost luat definitiv pentru conducere repetată în stare de ebrietate…

– Îmi arătați, vă rog, actele mașinii, atunci?

– Nu e a mea, am furat această mașină după ce am ucis proprietarul… am cadavrul în portbagaj.

În acel moment polițistul scoate pistolul, se retrage încet spre mașina sa și cere ajutoare prin radio. În cinci minute sosesc cinci mașini de poliție. Un ofițer superior se apropie cu pistolul pregătit:

– Doamnă, vă rog să ieșiți încet din mașină!

Femeia iese foarte calmă din automobil.

– S-a întâmplat ceva, domnule?

– Am fost informat că ați furat mașina și că l-ați ucis pe proprietar.

– Poftiiim? Ce-am făcuuut?!

– Vă rog să deschideți portbagajul!

Femeia deschide portbagajul, care era gol.

– Doamnă, aveți permis? Și a cui e mașina?

– A mea! Uitați actele mașinii și permisul!

– Vă cer scuze. Colegul meu mi-a spus că nu aveți permis, că ați fura mașina și ați ucis proprietarul.

– Doamne, câte minciuni! Sunt convinsă că acum o să vă mintă și că mergeam cu viteză…”

Tatăl lui Bulă este polițist

Profesoara întreabă elevii despre meseriile părinţilor.

Gigel: Tata e muncitor!

Ionel: Tata e măcelar!

Alinuţa: Tata e şofer!

Bulă mărturiseşte: Tata e la poliţie!

Profesoara: Ce face tatăl tău la poliţie?

Bulă: Nu ştiu, aseară l-au luat!

Bulă a dispărut, iar Bubulina sună la 112

Bulă a dispărut de acasă. Bubulina, nevasta lui, este disperată. Sună la 112:

– Alo, Poliția!

– Da, doamnă!

– Soțul meu, Bulă, a dispărut de acasă. S-a dus să bea acum 3 zile și nu s-a mai întors.

– Doamnă, are vreun semn distinctiv?

– Sinceră să fiu, încă nu!

