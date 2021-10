Bărbatul care ar fi filmat un OZN în formă de cub, declaraţii neaşteptate: „Originea obiectului este din altă lume sau o tehnologie guvernamentală secretă”

Justin Johnson se îndrepta spre casă de la serviciu, în momentul în care a observat ceva ce se învârtea spre cer. Totul a durat circa trei minune a mai povestit bărbatul. Mai mult acesta a filmat momentul, iar imaginile cu presupusul OZN au devenit imediat virale.

Justin Johnson spune că întâlnirea a avut loc în timp ce el se îndrepta spre casă, în Springfield, Missouri, la începutul acestei săptămâni.

Americanul a zărit ceva ce pur și simplu nu putea fi explicat, planând deasupra unor magazine din oraș. În filmările lui Justin, obiectul poate fi văzut strălucind, aparent învârtindu-se în timp ce se întrepta spre cer.

Tânărul de 30 de ani spune că această experienţă a reuşit să îl marcheze profund. În acelaşi timp, Justin Johnson a vorbit despre faptul că nu avem cum să fim singuri în univers, iar experiența lui l-a făcut mai sigur de acest lucru.

„Conduceam spre nord după ce am plecat de la serviciu și am observat un obiect foarte strălucitor zburând pe cer. Când l-am văzut prima dată, am crezut că este unul dintre elicopterele spitalului nostru local. Pe măsură ce m-am apropiat, a început să pară ca un gunoi care se învârte prin aer.

Odată ce am ajuns la cel mai apropiat punct de obiect, mi-am putut da seama că acesta nu era gunoi – părea un cub de metal solid care se rotește în mai multe direcții. Avea lumini în jurul lui – în mijlocul zilei”, spune Justin.

„Originea obiectului este din altă lume sau o tehnologie guvernamentală secretă”

Când acesta a început să caute răspunsuri, misterul s-a adâncit şi mai mult.

„Potrivit înregistrărilor, obiectul zbura împotriva vântului în acea zi, așa că nu cred că era un balon. În plus, Administrația Federală a Aviației a spus că nu a existat nimic neobişnuit în acea zonă în acea perioadă. Nu am văzut niciodată o dronă ca asta și nu am putut înțelege cum ar rămâne în aer.

Dacă ar trebui să pun bani pe o presupunere, aş spune că originea obiectului este din altă lume sau o tehnologie guvernamentală secretă”.

Distribuirea videoclipului său online a dezvăluit o mulțime de întâlniri similare.

„Acest lucru este în concordanță cu un obiect pe care l-am văzut săptămâna trecută în Los Angeles”, a scris un spectator.

Un altul din New England a spus: „Soțul meu a văzut așa ceva la sfârșitul lunii septembrie”.

„Am filmat exact acest lucru de două ori”, a adăugat o a treia persoană, din Texas.

„Nu știu dacă este real sau nu, dar dacă este, este o nebunie”, a comentat o persoană.

Sursă foto: Pen News/Justin Johnson