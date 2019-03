Bătaie ca-n filme în centrul Vasluiului! ”M-au căutat cu cagule, cu pumnale, eram într-o parcare…”

Scandal monstruos în centrul orașului Vaslui. Membrii a două clanuri s-au încăierat, iar un tânăr luptător MMA a fost bătut crunt. Evenimentele au avut loc joi, după amiază, sub privirile speriate ale cetățenilor.

Mai mulți luptători, aparținând unor clanuri de interlopi, s-au luat la bătaie în centrul orașului Vaslui. De o parte, un amic al lui Vali Crãciun, de cealaltã parte, Ionuț Mosailov, ajutat de un prieten. Aceștia s-au urmărit cu mașinile prin tot orasul, iar conflictul a s-a finalizat în fata unei bănci. Totul a plecat de la un banal incident în trafic, la o trecere de pietoni. Ionuț Mosailov și amicul său au ieșit din mașină și s-au dus glonț către conducătorul autoturismul din fața lor, care frânase, dar cu care aveau de stins un mai vechi conflict. L-au scos din mașinăî și au început să-l bată. Martorii incidentului spun că prietenul lui Mosailov avea chiar o bâtă în mână, pe care însă a folosit-o doar la intimidare. Norocul celui bătut a fost că în stația din fața complexului Winmarkt se aflau doi polițiști locali, care au intervenit.

Ionuț Mosailov, care se declară o victimã a acestui conflict, a povestit tot. “Se mai întâmplã si episoade de astea. De la ei a început totul, acum vreo lunã de zile, după ce m-au căutat cu cagule, cu pumnale. Eram într-o parcare. Au venit vreo patru la mine, mascați și puși pe bătaie. Azi m-am întâlnit cu unul dintre ei și iar încerca să-și facă manevrele lui. Cât timp am fost plecat, mă tot amenința că mă va bate când mă voi întoarce acasă. Na, că am venit. I-am dat trei pumni în cap că nici nu mai știa să stea pe picioare. Si-a pus pumnalele si a început să fugã prin oraș, până a găsit câțiva polițiști. Vali Crăciun l-a pus pe acest băiat să mă urmărească și să-l sune atunci când mă vede.

Sunt conștient că cu Vali nu pot să mă cert, că e de două ori cât mine, așa că i-am atacat subalternii. Băiatul ăsta pe care l-am “curentat” azi își luase prea multe harfe de luptător. N-am mai putut eu de luptele lui. L-am scos din mașinã ca în jocul acela, GTA Vice City. L-am luat de gât si i-am dat vreo două. Am crezut că stă să se bată si el, dar când i-am dat drumul la mână a fugit direct la polițiști. Eu sunt sportiv, mă bat cu porcii mistreți, nu cu un steroid din ăsta. Mi-am promis mie și am promis și altora că asta e ultima bătaie în care mai sunt implicat. Nu mai vreau să am problem”, a declarat Ionuț Mosailov, pentru vremeanoua.ro.