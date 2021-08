Beatrice Mahler avertizează! Valul patru al pandemiei de coronavirus, mai periculos pentru omenire decât gripa spaniolă

Managerul Institutului ”Marius Nasta” atrage atenția asupra pericolului care vine o data cu valul patru al pandemiei de coronavirus.

Potrivit lui Beatrice Mahler, imunitatea care a fost prezentă în urmă cu 100 de ani atunci când gripa spaniolă a făcut ravagii nu se mai aplică și în zilele noastre. Noua tulpină COVID-19 are puterea de a păcăli anticorpii organismului.

Varianta Delta își schimbă caracteristicile, iar numărul persoanelor infectate este în creștere. Deși în România s-au înregistrat puține cazuri de infectare cu noua tulpină, situația se poate schimba dramatic de la o zi la alta.

”Acea liniște pe care ne-am creat-o uitându-ne la pandemia de acum 100 de ani, în care imunitatea de masă, cea în care știam că 70 la sută din persoane – fie că trec prin boală, fie că sunt vaccinate – este liniștitoare, în acest moment nu cred că este o variantă care să ne aducă liniște, pentru că nu vorbim de un virus gripal, ci vorbim de un virus care are o structură care își modifică caracteristicile, care are în acest moment nu doar capacitatea de a infecta mai ușor alte persoane, dar are și capacitatea de a-și masca receptorii, de a face un joc în interiorul organismului nostru atunci când intră, astfel încât să nu fie recunoscut de anticorpii pe care organismul i-a format, indiferent dacă am trecut prin boală sau am fost vaccinați. Prin urmare, lucrurile sunt puțin mai serioase dacă vorbim din punct de vedere al perspectivei medicale și al provocărilor pe care le aduce acest virus în acest moment pentru om”, a spus Beatrice Mahler.

OMS cere amânarea celei de-a treia doză de vaccin

Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a îndemnat țările să amâne vaccinarea cu o a treia doză până în octombrie. Acesta afirmă că de aceste doze ar trebui să beneficieze, în primă fază, țările care și-au imunizat doar o mică parte din populație.

Directorul OMS spune că ar trebuie să fie un minimum de 10% persoane vaccinate și în aceste zone, înainte ca alte țări să treacă la doza a treia pentru persoanele vulnerabile și vârstnice.

”Înţeleg grija şi nevoia guvernelor de a-şi proteja cetăţenii de varianta Delta. Dar nu putem accepta că sunt anumite ţări care au folosit deja mult prea mult din rezerva globală de vaccinuri. OMS solicită un moratoriu pentru rapeluri până cel puțin la sfârșitul lunii septembrie Pentru ca acest lucru să se întâmple, avem nevoie de cooperarea tuturor, în special de o mână de țări și companii care controlează aprovizionarea globală cu vaccinuri”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit CNN.