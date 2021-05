Bebe Cotimanis a izbucnit în lacrimi, în direct la Tv, când a aflat că actorul Ion Dichiseanu a murit

Bebe Cotimanis a aflat de moartea lui Ion Dichiseanu în direct, la Tv, în cadrul emisiunii Exclusiv VIP de la Prima Tv. Actorul a izbucnit rapid în lacrimi.

Cei doi nu erau numai colegi de breaslă, ci și foarte buni prieteni. Bebe Cotimanis a povestit frânturi de experiențe trăite alături de maestrul Ion Dichiseanu: „Eram la Timișoara. Pe scena Naționalului. Și mirosea a plescavița așa că, după spectacol, restaurantele erau deschise până la 12 noaptea, am mers să mâncăm. Niște fete care erau în fața restaurantului ne-au cerut să facem câteva poze. Când am terminat de mâncat a venit una dintre fete și ne-a invitat la club‘

„ Am zis: « Eu merg, dar îl luați și pe domnul Dichiseanu » . Și ne-am urcat într-un taxi. Îl întreb pe Dichi: « De când nu ai mai fost într-un club?» Zice: « Eu nu prea am mers » . Am ajuns într-o discotecă și până la 6 dimineața ne-am îmbătat cu șampanie cu fire de aur’, a spus actorul.

Bebe Cotimanis, mesaj emoționant

Actorul i-a transmis și un ultim mesaj emoționantprietenului său: „Dichi, dragule, ai fost și ești un lord. Îți mulțumesc pentru tot ce ai însemnat pentru familia ta, pentru copil, pentru viața noastră, pentru filmul și teatrul românesc. Să ai drum în lumină, prietene, tu ești obișnuit cu lumina, ai stat în lumina refectoarelor. Mi-a plecat un prieten bun. Dichi este un domn și știu că ne aude. Sunt mândru că am jucat împreună atât cât am jucat. Pe scena de la Nottara. Îmi pare rău că nu am apucat să te mai invit într-un spectacol al vieții tale, pe scena de la Nottara’