Bianca de la Puterea Dragostei a recunoscut totul despre sarcină: “Nu știu dacă vreau să fie băiețel sau fetiță”

Bianca de la Puterea Dragostei și-a găsit jumătatea în casă, pe Livian și se declară foarte fericită alături de el. În ultima vreme au tot existat zvonuri legate de o posibilă sarcină a brunetei, care nu s-a abținut să nu recunoască faptul că își dorește un copil cu iubitul ei.

”Da, vreau un copil cu Livian, nu pot să neg asta. Nu am discutat, momentan, cu el, dar nu exclud nicio secundă ideea de a rămâne însărcinată cu el, în funcție de cum va evolua relația pe care o avem. Momentan mi-e foatrte bine alături de el, suntem fericiți și asta e tot ceea ce contează. Nu m-am gândit încă dacă vreau să fie băiețel sau fetiță, dar nu asta contează, cred eu…”, a spus Bianca pentru Wowbiz.ro.

Cine este Bianca de la Puterea Dragostei?

Bianca Maria Camănci este o tânără constănțeancă de 19 ani, romantică și sigură pe ea. Bianca provine dintr-o familie numeroasă, mai are doi frați și o soră. Îi plac plimbările lungi sub clar de lună și are o slăbiciune pentru parfumurile fine. S-a înscris la “Puterea Dragostei” pentru că spera să întâlnească băiatul perfect pentru ea: matur, cerebral, sincer și inteligent.

Bianca a încercat să formeze un cuplu cu Alex Bobicioiu și cu Alex Oianu, fără succes, însă. Din păcate, tânăra nu și-a găsit sufletul pereche, dar a fost cea mai iubită și votată concurentă și a reușit să plece acasă cu marele premiu în valoare de 10.000 de euro. Mai mult decât atât, acum este concurentă și în al doilea sezon al emisiunii „Puterea dragostei”.