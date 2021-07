Bianca Drăgușanu a povestit cum l-a anunțat pe fostul soț că este însărcinată: “Nu m-a interesat părerea lui. Noi nu eram într-un moment bun al relației noastre”

Invitată într-un episod de podcast realizat de Damian Drăghici, Bianca Drăgușanu a povestit cum l-a anunțat pe fostul soț că este însărcinată. Fosta prezentatoare și-a amintit cât de tranșantă a fost când i-a dat vestea minunată lui Victor Slav și, totodată, a spus ea, lucrurile nu erau tocmai roz în acel moment al relației lor. Fiica foștilor parteneri are patru ani și aproape 10 luni.

Bianca Drăgușanu, despre momentul în care i-a spus lui Victor Slav că este însărcinată

Bianca Drăgușanu se află în prezent într-o vacanță de cinci stele în Turcia împreună cu Sofia Slav și mama sa, Madi Drăgușanu, dar, înainte de a pleca din România, ea a filmat un episod pentru podcastul lui Damian Drăghici. Față în față cu celebrul cântăreț, afacerista a rememorat perioada copilăriei, divorțul dureros al părinților, drumul său spre celebritate și, desigur, a vorbit despre bărbații din viața ei și fiica sa.

Potrivit mărturiilor fostei prezentatoare de la Kanal D, ea a simțit că poartă în pântece un bebeluș pe când sarcina avea doar două săptămâni și, după ce i s-a confirmat totul, l-a anunțat pe Victor Slav. Vestea l-a surprins și, în același timp, l-a emoționat pe fostul soț al Biancăi Drăgușanu. Diva a spus că acesta a simțit nevoia să se sprijine de mobilierul din casă în clipa în care a descoperit că va fi tătic. În plus, a mai precizat îndrăgita blondă, a presimțit că va avea o fetiță și a fost decisă să păstreze sarcina, indiferent de ceea ce și-ar fi dorit fostul partener la acea vreme.

“I-am spus că sunt însărcinată și indiferent de ce părere are el în acele momente, că noi nu eram chiar într-un moment bun al relației noastre, eu o să fac o fetiță care o să fie prietena mea cea mai bună. Nu m-a interesat părerea lui, dar eu asta am făcut. Reacția lui a fost foarte haioasă, nu mai știa de ce să se țină. Exact așa am luat-o. Și iată că s-a întâmplat, deși eram însărcinată în două săptămâni”, a mărturisit Bianca Drăgușanu în episodul de podcast apărut ieri, 15 iulie, pe canalul de YouTube al lui Damian Drăghici și pe care îl puteți urmări integral mai jos.

“Fiica mea face foarte bine. Face anumite cursuri de muzica, dans, engleză, că nu merge la grădiniță în această perioadă. Am lăsat-o la clasă. Când stă la mine, asta e a treia zi, activitățile sunt joaca, în general. Tati se pune la mintea ei. Dacă credeam că alte sunt prioritățile, Sofia e pe primul loc. Am știut de la început să fiu tată. I-am făcut băiță, am luat lecții de la cineva avizat, m-am descurcat foarte bine, fără teamă”, a declarat Victor Slav în cadrul unei ediții din 2020 a emisiunii “Vorbește Lumea”.

Nu rata: Bianca Drăgușanu a dezvăluit ce carieră voia să urmeaze, atunci când era adolescentă: “Eram oaia neagră a familiei”

Bianca Drăgușanu și Victor Slav nu mai formează un cuplu din 2018

De când Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au despărțit, custodia fetiței este împărțită. Sofia Slav i-a fost alături tatălui ei luna trecută, când acesta a împlinit vârsta de 41 de ani… mai exact pe 5 iunie, după cum puteți vedea în postarea de mai jos. Copila are o relație foarte frumoasă cu Ela, “mama vitregă”, după cum a mărturisit fostul prezentator într-un interviu.

“Sofia gestionează bine situația, deocamdată, nu au început întrebările. Dublă distracție, ai o familie mare, nu te plictisești. Aici ai jucăriile tale, dincolo ai alte jucării. Am două relații cunoscute de publicul larg. Nu sunt genul de persoană care să etalez totul pe tavă, dar când se află nu ai ce face. Suntem într-o relație de un an și patru luni, iubesc și sunt iubit”, a mai precizat fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

Te-ar putea interesa: Bianca Drăgușanu, declarații despre planurile alături de Gabi Bădălău. Blondina și fiul ex-ministrul Economiei sunt gata să facă marele pas

Sursa foto: Facebook, Instagram & Instagram Stories / @biancadragusanu18 & @Victor Slav