Bianca Drăgușanu, atac dur la adresa Claudiei Pătrășcanu, după declarațiile exclusive oferite de artistă pentru CANCAN.RO: „Javră cu 4 clase”

După ce Claudia Pătrășcanu a numit-o pe Bianca Drăgușanu „pericol public” pentru toți copiii minori, blondina a ieșit la atac. Pe Instagramul său, Bianca a postat un mesaj dur la adresa fostei soții a lui Gabi Bădălău.

Bianca Drăgușanu a răbufnit după ce Claudia Pătrășcanu a numit-o pericol public în cadrul declarațiilor făcute pentru CANCAN.RO în urmă cu numai o zi. Blondinei nu i-a picat deloc bine caracterizarea pe care i-a făcut-o fosta soție a lui Gabi Bădălău, motiv pentru care i-a transmis un mesaj dur pe Instagramul său, chiar dacă a făcut-o în stilul ei caracteristic, cu subînțeles.

„Când te latră o javră ce faci?

Te pui în patru labe și latri la ea?

#javrăcu4clase” a scris Bianca Drăgușanu, pe rețeaua de socializare.

„Nu doresc sa dezvolt subiectul despre aceasta femeie, dar vreau sa înțeleagă odată ptr totdeauna ca nu are ce cauta in viața ei in preajma copiilor mei vreodată,deoarece este un pericol public pentru toți copiii minori.

Nu ma interesează părerea ei despre mine,ea este Penta Oxid de Clei (nu se lipește nimic de ea)” a declarat Claudia Pătrășcanu, în urmă cu doar o zi, pentru CANCAN.

Claudia Pătrășcanu, replici acide la adresa Biancăi Drăgușanu

Mai mult, cântăreața a ținut să precizeze că nu este împotriva intervențiilor estetice, care au rolul lor. Însă, Claudia Pătrășcanu a spus că aceste intervenții trebuie făcute cu limită și la momentul potrivit, în niciun caz la o vârstă fragedă. „Nu am un nas foarte mic, nu am nici buzele subțiri, dar nici proeminente, am o dantură perfectă, nu am riduri, contează și gena pentru că am o mamă foarte frumoasă. Cred că și aceste intervenții au rolul lor și dacă vrei să le faci, să le faci după o anumită vârstă, nu de la 18 ani, 20, 25 și 30. Cu cât amânăm mai mult acest lucru, cu atât e mai bine”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.