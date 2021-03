Bianca Drăgușanu, atac subliminal la adresa lui Victor Slav? Ce mesaj controversat a postat: „Le-am dat drumul din lesă și au venit înapoi”

Bianca Drăgușanu este, de departe, una dintre cele mai râvnite femei din showbizul românesc. Blondina a avut de-a lungul timpului numai bărbați puternici alături, însă se pare că niciunul nu a reușit să o mulțumească pe deplin. Mai mult, aceasta a scos la iveală detalii importante legate din mariajul cu Victor Slav.

Toată lumea știe că relația dintre Bianca Drăgușanu și Victor Slav a fost una plină cu de toate: certuri, împăcări, căsătorie și mai apoi divorț.

Referitor la bărbații din viața ei, însă cu accent pe mariajul cu Victor Slav, Bianca a lansat un atac subliminal la adresa tatălui fetiței sale. Mai exact, Bianca a vorbit despre faptul că bărbații din viața ei, deși lăsați „liberi din lesă”, tot la ea s-au întors, în cele din urmă.

”Povestea reală vieții mele a început cu nașterea Sofiei, până atunci au mai fost niște experiențe, unele dintre ele neplăcute, de care am scăpat. M-am mai maturizat și mi-am dat seama că dacă un câine și îl ții în lesă fuge de nu mai știe drumul înapoi. Nu știu cum se întâmplă că toți s-au întors. Le-am dat drumul din lesă și au venit înapoi” a spus blondina.

Are regrete, dar merge mai departe

Ca orice om, și Bianca a făcut numeroase greșeli pe care le recunoaște fără să aibă vreo problemă. Cu toate acestea, vedeta își dorește să fie o femeie mai bună și din toate cele trăite de ea, să învețe lucruri.

”Ca orice om am și eu regretele mele. Sunt multe lucruri pe care îmi pare rău că le-am făcut sau le-am acceptat, dar nu mai pot da timpul înapoi. Încerc sa fiu un om mai bun, să învăț din greșelile mele și să nu le repet, că despre asta este vorba. Dar am și eu anumite regrete, dar le consider experiențe și învățături de minte. Trebuia să mă retrag mult mai devreme și dacă aveam puterea să spun “Nu” și să fie clar și să nu mă mai las convinsă de nicio circumstanță, cu siguranță, lucrurile erau mult în favoarea mea, de mult. Nu am avut puterea la momentul potrivit să mă retrag dintr-o situație în care nu aveam ce să caut”, a mai adăugat vedeta.