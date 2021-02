Bianca Drăgușanu, fără sutien pe Instagram. Vedeta și-a etalat bustul generos în fața fanilor

După o vacanță binemeritată, Bianca Drăgușanu a revenit în țară. Vedeta a început noul an în forță și își petrece majoritatea timpului în atelier.

Bianca Drăgușanu este împlinită pe toate planurile. Are un bărbat care o susține și o iubește necondiționat, dar și o afacere care îi aduce satisfacții. A făcut sesiuni de shopping în Dubai, s-a relaxat într-o vacanță de cinci stele în Maldive cu Gabi Bădălău, iar acum s-a pus pe treabă.

Având în vedere faptul că se apropie ”Valentine’s Day”, dar și ziua ei de naștere, Bianca vrea să își facă două rochii spectaculoase pentru aceste evenimente importante. Printre probe și materiale scumpe, vedeta a decis să-ți facă și un sacou. În timp ce croitoreasa aștepta să facă ultimele retușuri, blondina s-a filmat în oglindă, fără sutien, iar fanii au putut admira bustul ei generos.

Bianca Drăgușanu, despre nunta cu Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu a făcut anunțul oficial! Fosta soție a lui Alex Bodi urmează să se căsătorească cu Gabi Bădălău. Blondina a declarat că, în prezent, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei.

“În momentul de față chiar cred că trăiesc cea mai frumoasa perioadă a vieții mele. Am plecat singură în vacanță și, de acolo, am plecat cu cineva într-o vacanță. O lună de zile am stat doar într-o vacanță. Nu a fost ceva planificat. (…).

Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Există cineva în viața mea care mă face foarte fericită, da, este adevărat. Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit”, declara Bianca Drăgușanu la Teo Show.