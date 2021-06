Bianca Drăgușanu, îngrijorată din cauza fetiței sale! Cu ce probleme de sănătate se confruntă micuța Sofia

Fiica lui Victor Slav și a Biancăi Drăgușanu crește pe zi ce trece și începe să le pună probleme părinților săi. Recent, Bianca Drăgușanu le-a dezvăluit internauților un episod, în care micuța Sofia își spune punctul de vedere și a refuzat să coopereze cu mama sa.

Se pare că de ceva luni de zile, Sofia se confruntă cu unele probleme de sănătate. Mai exact, micuța tușește încontinuu, iar mama s-a a apelat la ajutorul medicilor pentru a rezolva problema. Cum lucrurile nu sunt atât de grave, Sofia a primit un tratament, însă refuză să îl ia, iar Bianca Drăgușanu a trebuit să insiste mult să își convingă fiica.

„Dragii mei eu mă confrunt cu o problemă majoră datorită faptului că Sofia tușește de vreo două luni și am consultat tot felul de medici, am ajuns chiar și la un doctor profesor la Cluj, care ne-a dat un tratament pe care trebuia să îl urmăm. Bineînțeles că tratamentul nu se poate urma cu precizie datorită faptului că Sofia nu are curaj să i-a aceste picături care ni s-au prescris, de patru ori pe zi, câte patru picături. Și acum încerc să duc muncă de lămurire cu ea să își i-a picăturile, spunându-i că ea este foarte curajoasă și că ea trebuie sa facă lucrul cesta. Mami cum facem le luăm?”, a spus Bianca Drăgușanu.

Cum își răsfață Bianca Drăgușanu fiica?

În cel din urmă, Bianca Drăgușanu a convins-o pe micuța Sofia să i-a tratamentul promițându-i o excursie la mare. Blondina apelează des la aceste mici trucuri și are grijă ca mereu să o răsfețe pe micuța Sofia.

Recent, Bianca Drăgușanu a fost plecată într-o vacanță în Marbella, iar când s-a întors a avut grijă să compenseze absența, așa că a luat-o pe Sofia la o „excursie” în mall. Blondina i-a făcut fiicei sale toate poftele: i-a cumpărat hăinuțe, genți, dulciuri și au petrecut o după amiază ca între mamă și fiică.

