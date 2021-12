Și-a pus în valiză costumul de baie, rochiile, sandalele… Doar că nu știe încotro s-o ia! Și nici cu cine. Dar sigur Revelionul o va prinde departe de România, fie și singură. Ce știe Bianca Drăgușanu e că destinația va fi una cu mult soare. Și, probabil, nu Dubai: ”Oare o fi o variantă bună, că e tot mapamondul acolo?” CANCAN.RO are detaliile chiar de la fosta prezentatoare TV, în exclusivitate.

Bianca Drăgușanu e cu ochii pe cursele aeriene în destinații însorite. Acolo-și va petrece Revelionul, dar nu și-a ales, încă, ținta. Și nici alături de cine va petrece! Deși până la trecerea dintre ani mai sunt doar trei zile. Pentru fosta prezentatoare TV nu-i o noutate. Spune că mereu s-a hotărât în ultima clipă, dar asta a și costat-o. Nu plânge, însă, după bani.

”Eu cred că sunt o persoană atipică. Evident că voi pleca din țară, pentru că mie-mi place să plec, iar călătorului îi stă bine cu drumul, dar, în momentul de față, deși suntem în 29, eu nu am niciun plan! Adică, azi sau mâine plec. Nu știu unde! Mi-am făcut bagajul. De vreo două zile îmi tot pun în geantă ba costum de baie, ba sandale… Evident, o să plec la cald”, a dezvăluit Bianca.

Bianca Drăgușanu: ”Îmi iau biletul de avion în ultima clipă!”

Vedeta avea să povestească și câteva întâmplări din anii precedenți. Cum și-a pierdut biletul de avion și a plătit, apoi, triplu. De altfel, de atunci Bianca nu-și mai planifică, din timp, nimic. O face pe ultima sută de metri.

”Îmi iau biletul în ultima clipă. Eu așa sunt. În majoritatea cazurilor, când mi-am planificat vacanța, am pierdut biletul de avion. Și biletele de avion sunt foarte scumpe… Uite, de exemplu, anul trecut, mi-am făcut bilet de avion și trebuia să plec, nu știu, pe 18 decembrie, am dat 1.000 de euro pe bilet, l-am pierdut și am plecat pe 27 decembrie.

Eu îmi iau bilet cu o zi înainte, deși mă costă dublu sau chiar triplu… Am fost o dată la Roma, în vara asta. Erau persoane care călătoreau și au plătit biletul 20 de euro, eu am plătit 800. L-am luat cu 24 de ore înainte, m-am gândit eu că vreau să plec la Roma, că n-am mai fost demult”, a povestit Bianca.

”În maximum 24 de ore, sigur îmi vine o idee!”

Trebuie să aleagă, însă, destinația urgent. ”Chiar nu știu unde plec! În maximum 24 de ore, sigur îmi vine o idee. Cu cine plec? Nici asta nu știu! Este incert! Eu am multe prietene peste tot, multe cunoștințe… Faptul că am bani mă face să fiu foarte relaxată.

Bine, nu mi-e OK să pierd mii de euro pe avion, dar mai bine fac așa, în ultima secundă, și sunt spontană. Repet, în momentul în care mi-am planificat, mereu am pierdut biletul de avion. Și, de obicei, îmi iau un singur bilet. Nu-mi iau dus-întors. Pentru că nu știu cât stau.

Dar e clar că plec undeva unde vreau să-mi port sandalele și rochiile, că eu fac shopping mereu online… Și cumpăr pachete peste pachete, dar în momentul ăsta nu pot să spun o destinație, pentru că nu am ales-o. Sunt multe destinații cu soare.

Și peste tot am câte o cunoștință care mă cheamă, «hai, te rog, hai, hai…» Toată lumea e plecată în Dubai și m-am gândit: oare o fi o variantă bună, că e tot mapamondul acolo?”, a continuat fosta prezentatoare TV.

Bianca: ”Nu faceți ca mine!”

Bianca avea să mai dezvăluie că și hotelul și-l alege în ultima clipă. Abia după ce face checkin-ul. Plătește, și în această situație, de trei ori mai mult.

”Eu nu-s genul de persoană care să-și programeze vacanța de Crăciun din vară. Sunt care își fac rezervările din vară, familiști, eu nu-s genul ăsta. Nici nu știi dacă mai trăiești până atunci … Cu Corona asta, cu ce se întâmplă, cu regulile astea.

Nu cred că e bine să fii nici ca mine… Că vreau să plec azi sau mâine, îmi aleg o destinație și văd că nu mai sunt bilete de avion. Am pățit și de astea, de am umblat să plătesc triplu la business. Dar plătesc… dacă e zborul mai mult de cinci ore, iau la business.

Repet, faptul că am bani mă face să fiu relaxată. Plec unde vreau, când vreau, la ce oră vreau, mă întorc când vreau. Dorm unde vreau. Cu starea asta sunt foarte OK și relaxată.

Cazarea la fel o fac. Fix după ce mi-am făcut checkin-ul, intru pe booking și mă uit să văd hotelurile la destinația pe care am ales-o. Și în momentul ăla îmi iau. Dar iară nu e bine, banii… E triplu! Cu o zi înainte de Revelion…îți dai seama. Nu faceți ca mine!”, a încheiat Bianca Drăgușanu.

